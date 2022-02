Von Marika

Neckargemünd. Über die Mitteilung Ende des vergangenen Jahres, dass der bisherige Leiter die Neckargemünder Musikschule verlassen möchte, war Bürgermeister Frank Volk nicht gerade begeistert. Die Stadt am Neckar ist die größte Mitgliedskommune im Verein "Musikschule Neckargemünd" und der Rathauschef ist dessen Vorsitzender. Der Verein hat auch seinen Sitz in Neckargemünd. Doch die Nachfolge auf dem Posten des Musikschulleiters konnte glücklicherweise schnell gelöst werden. Seit Januar leitet Robert Weis-Banaszczyk die Musikschule, zu der auch die Gemeinden Bammental, Gaiberg, Lobbach, Mauer, Meckesheim, Neckarsteinach und Wiesenbach gehören.

Wie schafft es der neue Leiter, das Motto der Musikschule "Leben mit der Musik" in die Mitgliedsgemeinden zu Kindern und Erwachsenen zu transportieren? Und wer ist dieser Robert Weis-Banaszczyk, der mit seinen gerade mal 30 Jahren eine bereits lange und intensive Verbindung zur und mit der Musik (er)lebt? An seiner neuen Wirkungsstätte stellt er sich im RNZ-Gespräch vor.

"Für mein Musikstudium nach dem Abitur habe ich die Fächer Kontrabass und Dirigieren gewählt", nennt Weis-Banaszczyk seine Vorlieben. "Und mein Abschluss in Musikpädagogik und Dirigieren an der Musikhochschule Mannheim steht unmittelbar bevor." Er zählt auf, dass er zusätzlich zur Hochschule in Orchestern in Heilbronn, Baden-Baden, Mannheim oder Tübingen gespielt hat, Dirigent der "LUfoniker", dem Sinfonieorchester der Mitarbeiter der BASF, ist, sowie auf nationalen und internationalen Tourneen dabei sein konnte.

"Seine Bewerbung hat uns überzeugt – trotz seiner Jugend ist er ein musikalischer Experte mit Führungsqualitäten", betont Bürgermeister Volk. Ruhig und dennoch mitreißend, eben wie ein Dirigent, sieht der neue Musikschulleiter seine Aufgaben. "Ich bin in eine gut funktionierende Musikschule gekommen, in der versierte Fachkräfte unterrichten und die schon viele, viele Preisträger in Jugend-musiziert-Wettbewerben hervorgebracht hat", betont er. Gerade sei er froh, dass Präsenzunterricht wieder möglich ist.

Weis-Banaszczyk will zusätzlich zur organisatorischen Leitung inklusive Verwaltungsaufgaben neue Akzente setzen und umreißt ein mögliches Projekt: Mit "Jedem Kind ein Instrument", auch "Jeki" genannt, gebe es ein Programm für Grundschulkinder, das in Zusammenarbeit mit der Musikschule implementiert werden könne. "Es ermöglicht Teilhabe am Musikunterricht für alle, also auch für sozial benachteiligte Kinder, und lässt die Musikschule einen Bildungsauftrag übernehmen", erklärt er. Auf seiner Agenda hat Weis-Banaszczyk außerdem, sich intensiver vernetzen zu wollen, Musikgeragogik, also die musikalische Bildung im Alter, zu fördern, Musiktherapie und Kooperationen mit Musikvereinen in den Mitgliedsorten zu festigen, Auftrittsmöglichkeiten zu schaffen und das breit gefächerte Angebot der Musikschule zu erhalten.