Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Mit einem Stück der Berliner Mauer wollten sich die Abiturienten des heutigen Max-Born-Gymnasiums im Jahr 1990 ein ganz besonderes Denkmal setzen. Tatsächlich gelang dieser Coup dank guter Verbindungen nach Berlin zu einer beherzten Gruppe junger Männer aus dem dortigen Schiller-Gymnasium. Diese begaben sich in den ersten Tagen nach der Öffnung der Mauer mutig auf noch bewachtes Terrain und betätigten sich dank der Hilfe von Ostgrenzern als erfolgreiche "Mauerspechte".

Am Samstag, 29 Jahre später, trafen sich die damaligen Abiturienten aus Neckargemünd und Berlin im Menzerpark, wo das ergatterte 650 Kilogramm schwere Mauerstück in etwas abgespeckter Form seinen festen Platz gefunden hat - gut geschützt hinter einer Glaswand und eingerahmt von dickem Beton.

Anlass für die gemeinsame Reise der Berliner nach Neckargemünd war der Antrittsvortrag von einem aus ihrem Kreis. Prof. You Jae hat in Tübingen eine Professur für Koreanistik inne. Da lag es nahe, auch "ihrem" Mauerstück einen Besuch abzustatten. Im Menzerpark kamen sie mit einigen Abiturienten des 90er Abi-Jahrgangs aus Neckargemünd zusammen, um sich an diese geschichtliche Zeitenwende und ihre besondere Tat zu erinnern.

Damals war Oskar Schuster Bürgermeister in Neckargemünd. Nachdem der damalige Schulleiter das Stück der Berliner Mauer nicht mehr auf dem Schulgelände lassen wollte, ging der Abi-Jahrgang zum Bürgermeister, um ihm das Mauerstück als Leihgabe zu empfehlen. Gerne blickte Schuster auf die Ereignisse zurück und bewertete auch die historische Dimension des Mauerfalls.

Doch zunächst kam die Sprache auf die Nacht-und-Nebel-Aktion in Berlin. Martin Kuhnert vom Abi-Jahrgang 1990 hatte in der fünften und sechsten Klasse in Neckargemünd mit Christian Tischer die Schulbank gedrückt. Tischer zog dann nach Berlin. Als die Mauer fiel, kontaktierte Kuhnert seinen ehemaligen Schulkameraden und fragte nach einem Stück der Berliner Mauer. Der Plan war eigentlich, das Stück an den Popstar Michael Jackson zu verkaufen. Christian Tischer erzählte das seinen Freunden - und das Abenteuer war beschlossene Sache.

Der erste Anlauf missglückte allerdings. Die aufmerksame Westberliner Polizei machte der Gruppe klar, dass sie sich auf gesperrtem Gebiet befindet und schickte sie weg. Ihren Plan wollten die Männer aber nicht aufgeben und sprachen die Ostgrenzer auf einem Wachturm an. Für einige Flaschen Bier waren die bereit, ein Stück Mauer im Kübelwagen an die Grenze heranzubringen. Das gesperrte Waldstück umging man einfach, indem man auf den früheren Todesstreifen mit dem von Christian Tischers Vater geliehenen Mercedes-Kombi fuhr und das Mauerstück auflud.

Peter Liesegang vom Abi-Jahrgang 1990 holte es mit einem Mietwagen bei den Tischers in Berlin ab. In Neckargemünd wurde es bunt bemalt und im Schulhof aufgestellt, bis es auch dort hieß: Die Mauer muss weg. Den Abi-Jahrgang und insbesondere Peter Liesegang sowie auch Steffen Wachert hatte Bürgermeister Schuster noch in bester Erinnerung: "Sie kamen öfter mit ihren Wünschen und Vorstellungen zu mir." Er war jedenfalls von ihrem Ansinnen, das Mauerstück der Stadt zu überlassen, begeistert. In den Folgejahren musste die Berliner Mauer im Menzerpark einiges mitmachen und wurde durch Vandalismus beschädigt. Deshalb ist sie heute gut in tonnenschweren Beton und hinter Glas verpackt. Die Bemalung wurde zwischenzeitlich ebenso unter der Regie von Marian Schleidt aus dem Abi-Jahrgang erneuert.

Der 9. November - in der deutschen Geschichte bekanntlich ein Datum politischer Wendepunkte - veranlasste Oskar Schuster zu einem Rückblick: Denn nicht nur die Mauer fiel im Jahr 1989 am 9. November, im Jahr 1938 begannen an diesem Datum die Novemberpogrome, 1923 erfolgte der Hitler-Ludendorff-Putsch und 1918 mit der Novemberrevolution die Ausrufung einer deutschen Republik. In Abwandlung des bekannten Zitats von Bertolt Brecht sagte Schuster: "Von deutschem Boden darf niemals wieder Diktatur und Unfreiheit ausgehen." An die Organisatoren des Treffs und an das Überlassen des Mauerstücks richtete er ein herzliches Dankeswort.