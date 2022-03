Neckargemünd. (cm) Ruhig war es zuletzt geworden um das so umstrittene Bauvorhaben "Rainbach 2.0". Doch hinter den Kulissen wurde verhandelt. Nun beschäftigt sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag, 29. März, ab 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums erneut mit dem Streitthema. Auf der Tagesordnung stehen der Beschluss von Planungsgrundsätzen und eine Bauvoranfrage für das Areal. Ist also eine Lösung im Rainbach-Streit gefunden?

Bekanntlich war es im November im Gemeinderat zu einem Eklat gekommen: Eigentlich sollte der Weg frei für einen städtischen Bebauungsplan für das Areal mit der früheren traditionsreichen Gaststätte gemacht werden, nachdem ein Bürgerentscheid im September den vorhabenbezogenen Bebauungsplan des Investors gekippt hatte. Doch Grüne und CDU machten die "Rolle rückwärts". Sie votierten für die Absetzung des Tagesordnungspunktes und sprachen sich für weitere Gespräche mit dem Investor aus. Daraufhin stürmten die Vertreter der Bürgerinitiative aus dem Saal: Noch im Oktober hatte der Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit für einen städtischen Bebauungsplan votiert. Im November wurde dann auch bekannt, dass der Investor RED auf die besonders umstrittenen "Schiffchen" – also Gebäude, die in ihrer Form an Schiffsrümpfe erinnern – verzichten will. Zu dem Durchbruch hatte ein Runder Tisch geführt, bei dem in mehreren Gesprächsrunden seit November ein Kompromiss erarbeitet wurde.

Nun geht es im Gemeinderat zunächst um einen "Letter of intent", also eine Absichtserklärung zu Planungsgrundsätzen. Sollte es Zustimmung geben, soll dieser von einem Vertreter des Investors und Bürgermeister Frank Volk unterzeichnet werden. Dieser enthält zwölf Punkte, die die Basis für die weitere Planung bilden sollen.

So geht es etwa um die Begrünung der Fassaden, die Verwendung vorhandener Buntsandsteinen, die Festlegung auf Satteldächer, die Nutzung von Photovoltaik, den Erhalt des Gebäudes mit historischen Schankraum der früheren Gaststätte und der Bau eines Spielplatzes. Zudem soll festgelegt werden, dass es in dem Gebäude wieder Gastronomie auch auf einer Terrasse geben soll. Weiter soll das Vorhaben die bauliche KfW-Effizienzhaus-Stufe 40 Plus erfüllen und eine möglichst klimaschonende Bauweise mit nachhaltigen Baustoffen wie Holz geprüft werden. Untersucht werden sollen eine zentrale Heizanlage wie etwa ein Blockheizkraftwerk und der Erhalt der beiden großen Bäume. Vorgesehen sind nun 21 Wohneinheiten sowie eine Betreiberwohnung für die Gastronomie. Mindestens eine Wohnung soll vergünstigt vermietet werden. Weiter Teil der Planung ist eine Tiefgarage.

Die "Bauvoranfrage zur Errichtung von vier Gebäuden mit Wohnnutzung und ein Gebäude mit Gastronomie, Seminarräumen und Wohnen im Dachgeschoss" beinhaltet diese Grundsätze offenbar bereits. Konkret wird nun gefragt, ob die Gebäude mit den geplanten Firsthöhen und die Tiefgarage möglich seien.

Bereits am heutigen Montag, 28. März, ab 19 Uhr beschäftigt sich der Dilsberger Ortschaftsrat im Sitzungssaal des Neckargemünder Rathauses in einer Sondersitzung mit der Bauvoranfrage.

Edith Mayer von der Bürgerinitiative erklärte auf RNZ-Anfrage, dass man nun die Entscheidung des Gemeinderates abwarten müsse. "Wir wollen weiterhin eine kleinteilige Bebauung und keinen massiven Riegel", betonte Mayer. "Und wir meinen, dass die bisher geplanten Gebäude zu hoch waren."