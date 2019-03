Das große Flachdach am Eingang des Stadions steht auf vier Pfeilern. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Besteht am Eingang des Kurt-Schieck-Stadions in Kleingemünd Lebensgefahr? Martin Holschuh (Freie Wähler) berichtete in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates von einem privaten Spaziergang.

Zufällig habe er dabei das Flachdach am Eingang des Stadions gesehen. Zwei der vier Säulen, die das massive Flachdach halten, seien völlig durchgerostet. "Das Dach befindet sich schon in Schräglage", berichtete Holschuh. "Unser Bauhof ist dran", wusste Bürgermeister Frank Volk. Eine Stütze sei durch einen Unfall beschädigt worden.

Giuseppe Fritsch (Freie Wähler) wollte derweil wissen, warum es keine Geländer mehr am Abhang zu den Bahngleisen mehr gebe. Hier habe es nie welche gegeben, erwiderte Volk. Die Stadt stelle aber hier bald neue Fahrradständer auf.