Neckargemünd. (pol/mare) Es geschah am helllichten Tag: In der Neckargemünder Bahnhofstraße hat ein etwa 20-jähriger Mann einen 82-Jährigen und eine weitere Frau geschlagen, wie die Polizei mitteilt.

Der 82-Jährige war am Mittwoch kurz nach 9 Uhr auf dem Gehweg der Bahnhofstraße vom Pflegeheim kommend in Richtung Bahnhof unterwegs. Auf Höhe der dortigen Fußgängerampel sprach ihn dann der junge Mann an. Weil der 82-Jährige die seine Worte des Mannes nicht verstanden hatte, bat er ihn darum, seine Worte zu wiederholen. Daraufhin verpasste der Mann dem Senior eine Ohrfeige.

Geschockt ging der 82-Jährige weiter zur Bushaltestelle. Hier traf er eine Frau, die berichtete, dass ihr das gleiche passiert war: Auch sie hatte der Mann angesprochen und dann geschlagen.

Der 82-Jährige meldete den Vorfall der Polizei und beschrieb den Schläger wie folgt: etwa 20 Jahre alt, schlank, sportlicher Typ, dunkle, krause Haare. Angaben zur Bekleidung liegen den Polizeibeamten nicht vor.

Die Frau von der Bushaltestelle und weitere Zeugen der beiden Vorfälle am Mittwochmorgen, werden gebeten das Polizeirevier Neckargemünd unter der 06223/92540 anzurufen.