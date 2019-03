Neckargemünd. (cm) "Als ich das gesehen habe, hat es mich umgehauen", sagte Frank Volk. Der Bürgermeister sprach von einem Angebot, das die Telekom einem Gewerbetreibenden in der Dilsberger Straße unterbreitet hat. "Da ging es um einen fünfstelligen Betrag", so Volk.

Eigentlich sollte die Dilsberger Straße dank der Umrüstung der Telekom auf die Vectoring-Technik - so wie fast das komplette Stadtgebiet - in den Genuss von Geschwindigkeiten von um die 50 Megabit pro Sekunde kommen. Dieses Versprechen hat die Stadt zwei Telekom-Vertretern abgetrotzt, als diese für ihren Ausbau warben.

Doch an dieses Versprechen erinnert sich die Telekom nicht mehr - sagt zumindest die Stadt. Hermino Katzenstein (Grüne) erkundigte sich deshalb in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates nach dem Stand und ließ mit einem interessanten Vorschlag aufhorchen.

"Die Telekom hat den Gewerbetreibenden teure Angebote gemacht", berichtete Volk. Zum Verteilerkasten liege ein Leerrohr, das nur gefüllt werden müsse. Eine Anbindung der Gewerbebetriebe über das derzeit entstehende Fibernet-Netzwerk als Alternative zur Telekom könne sich die Stadt nicht leisten, so Volk.

Katzenstein schlug deshalb vor, das Gewerbegebiet per Richtfunk von der anderen Neckarseite aus mit schnellem Internet zu versorgen. Im Bereich des Tennisplatzes in Kleingemünd seien 100 Megabit pro Sekunde verfügbar.

Katzenstein schlug vor, dass die Stadt die Richtfunkverbindung betreibt und die Kosten auf die Gewerbetreibenden umlegt. "Das wäre eine schnelle Lösung", meinte er.

Der Bürgermeister äußerte aber die Hoffnung, dass das Gewerbegebiet doch noch über die vorhandenen Leitungen schnelles Internet bekomme. So würden demnächst die Verteilerkästen am Profi-Markt und am Prinz-Carl-Gebäude in der Altstadt aufgerüstet. Und an Letzterem hänge das Gewerbegebiet. "40 bis 50 Megabit pro Sekunde sollten dann in der Dilsberger Straße noch ankommen", meinte Volk.

Die Telekom behaupte, dass sie gerade nicht an die notwendigen Bauteile komme. "Unter dem Druck des Fibernet-Ausbaus hat die Telekom überall mit dem Ausbau ihres Netzes angefangen, aber nichts beendet", kritisierte Volk.

Steffen Wachert (Freie Wähler) erinnerte an das öffentlich geäußerte Versprechen der Telekom-Vertreter und brachte eine Klage ins Spiel. "Jetzt reicht’s!", meinte er. Die Richtfunk-Idee habe es schon gegeben - allerdings mit einer Verbindung vom Dilsberg aus. Und da seien Bäume im Weg, was im Sommer bei Laub ein Problem sei. "Wir prüfen den Vorschlag", sagte Volk.