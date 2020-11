Heidelberg/Neckargemünd. (lesa) Zwei Jahre Haft wegen Diebstahls in einem schweren Fall. Dieses Urteil verhängte das Amtsgericht Heidelberg am gestrigen Dienstag gegen einen 28-jährigen Iraner. Der Asylbewerber hatte im Sommer 2019 einem Neckargemünder Ehepaar Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. "Er hat die Bedürftigkeit der Leute ausgenutzt", schloss Amtsrichterin Walburga Englert-Biedert. Denn als der junge Mann im Juni 2019 den Schmuck entwendete, lebte er für vier Wochen als Haushaltshilfe bei der damals 87-jährigen an Demenz erkrankten Frau und ihrem 85-jährigen Ehemann.

"Bis dato hatte das eine junge Frau aus dem Iran gemacht, mit der das Paar befreundet war", so die Richterin. Als diese im Sommer verreiste, organisierte sie über Bekannte den damals 27-Jährigen als Urlaubsvertretung. Dieser zog von seiner Hockenheimer Flüchtlingsunterkunft ins Gästezimmer des Ehepaars – wo sich der Tresor mit Schmuck im Wert von circa 11.000 Euro befand. "Als der junge Mann einzog, kam der Ehemann auf die Idee, den Tresorschlüssel neu zu verstecken, nämlich an einem Nagel in der Küche", so die Richterin. Also habe er den Asylbewerber gebeten, einen entsprechenden Nagel einzuschlagen, und ihm dabei verraten, wozu der Schlüssel diente.

Daraufhin räumte der junge Mann den Tresor aus und erbeutete Perlen- und Goldketten sowie Goldringe, -armbänder und Ohrenschmuck. In der Gerichtsverhandlung gab er an, dass er dringend Geld für die Behandlung seiner Mutter im Iran gebraucht habe. "Sie hatte wohl einen Tumor und musste operiert werden", so die Amtsrichterin. Um den Schmuck zu Geld zu machen, kontaktierte er einen Hehler in Stuttgart, dem er zunächst Handyfotos des Schmucks zeigte. "Der hat er ihm 8000 Euro gezahlt, wovon 7000 Euro direkt an die Familie im Iran überwiesen wurden", berichtet Englert-Biedert. Für die übrigen 1000 Euro habe der Mann Kleidung und Marihuana gekauft.

Die Fotos vom Schmuck indes waren das Glück der Ermittler: Denn als die eigentliche Haushaltshilfe aus dem Urlaub zurückkehrte, entdeckte sie den Diebstahl und ging zur Polizei. "Daraufhin haben die Beamten unter anderem die junge Iranerin, die Putzfrau und den Angeklagten befragt, aber kein Verdacht hat sich erhärtet", so Englert-Biedert. Zumindest bis das Handy des inzwischen geständigen Asylbewerbers untersucht und darauf die entscheidenden Fotos entdeckt wurden.

"Er betonte, dass er ein guter Mensch sei und wollte eine Bewährung, aber da lagen kriminelle Strukturen zugrunde", sagte Richterin Englert-Biedert zum Urteil. Das will der heute 28-Jährige nicht akzeptieren. Er kündigte an, in Berufung gehen zu wollen.