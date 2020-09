Neckargemünd. (pol/kaf) In Neckargemünd ist am Montagvormittag aus einer Gasleitung in der Bahnhofstraße zwischen der Jahnstraße und der Lessingstraße Gas ausgetreten. Wie die Polizei miteilt, ist die Ursache für den Gasaustritt noch nicht geklärt.

Die Freiwillige Feuerwehr Neckargemünd war im Einsatz. Mehrere angrenzende Häuser und Wohnungen wurden ebenfalls geräumt.

Die Straßensperrungen sind seit 15.50 Uhr aufgehoben, der Bahnverkehr wurde bereits gegen 15.30 Uhr wieder aufgenommen. Alle 26 evakuierten Bewohner - die Polizei hatte zunächst von 150 Personen gesprochen - sind wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückgekehrt. Vier von ihnen wurden zwischenzeitlich in einem Zelt des DRK aufgrund ihres Alters betreut.

Zeitweise wurde der Verkehr an den neuralgischen Verkehrskonten geregelt. Gegen 16 Uhr lief der Verkehr wieder normal.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein Bagger beim Entfernen einer Baumwurzel aus dem Erdreich die Gasleitung beschädigt haben.

Wie lange die Arbeiten und die Sperrungen noch andauern, lässt sich noch nicht abschätzen.

Update: Montag, 14. September 2020, 16.03 Uhr