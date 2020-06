Neckargemünd. (lesa) Diese Gassirunde mit ihrem Hund vergisst Anja Ruppert so schnell nicht. Als die Neckargemünderin am Mittwochmorgen mit ihrem Hund spazieren ging, machte sie eine schockierende Entdeckung. Vor dem Spielplatzeingang zwischen Goethestraße und "Im Spitzerfeld" lag ein Haufen in Stücke geschnittener Wurstwaren zwischen den Pflanzen. Bei näherem Hinsehen fiel ihr ein Detail ins Auge: "An den Wienern waren weiße Körnchen ", berichtet Ruppert, die in der Nachbarschaft lebt, gegenüber der RNZ. Ihre Vermutung: Die Würste seien ein Giftköder, der sich gegen Hunde und Katzen richtet.

Ruppert fackelte nicht lange, brachte ihren Hund nach Hause und kehrte anschließend zurück: "Ich habe alles aufgesammelt und in den Mülleimer geworfen." Das sei um 9 Uhr gewesen. Wieder zuhause versuchte sie, das Ordnungsamt zu verständigen und schrieb einen Beitrag zu ihrem Fund auf dem sozialen Netzwerk Facebook.

Doch dort erwartete sie der nächste Schock: "Eine Bekannte hat auf Facebook geschrieben, dass sie um 9.30 Uhr an der Stelle erneut klein geschnittene Wurstscheiben und Wiener gefunden und das Ordnungsamt verständigt hat." Ruppert vermutet, dass der Urheber des Würstchenhaufens sie beim Entfernen seines Werks beobachtet und kurz darauf erneut Wurst vor dem Spielplatzeingang drapiert habe. Was sie dabei zusätzlich ärgert: "Auch Kinder hätten die Würste essen können."

Das Ordnungsamt nahm den Fall auf und gab ihn an die Polizei Neckargemünd weiter. Dies teilte Mario Horvath, Fachbereichsleiter für Bürgerdienste, Ordnung und Sicherheit im Neckargemünder Rathaus, auf RNZ-Nachfrage mit. Die Polizei kann indessen den Anfangsverdacht nicht bestätigen. "Es gibt keine konkreten Hinweise, dass es Gift war", sagte Polizeisprecher Stephan Schiefelbusch am Donnerstag, "sollte etwas an der Wurst gewesen sein, wurde es vom Regen weggespült."

Auch ein Hund, der nach Informationen der Polizei etwas von den Fleischwaren gefressen habe, sei wohlauf. Derzeit gehe die Polizei davon aus, dass jemand die Wurststücke einfach verloren oder hingelegt habe. "Wenn konkrete Hinweise auf einen Giftköder vorliegen, agieren wir selbstverständlich", versicherte der Polizeisprecher.

Sollten erneute Hinweise an der Goethestraße auftauchen, ist zumindest Anja Ruppert gewarnt. Sie und ihre Bekannten wollen die Augen offen halten.