Neckargemünd. (cm) Rund 150 Personen waren vor einer Woche zu einem "gemeinsamen Frühstück" auf der Neckarwiese in Ladenburg zusammengekommen. Wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung musste die Polizei die Versammlung beenden. Am gestrigen Sonntag gab es Hinweise darauf, dass ein ähnliches Ereignis im Neckargemünder Menzerpark bevorstehen könnte. Die Polizei zeigte deshalb Präsenz, doch am Ende kamen nur acht Personen.

Wie Polizeisprecher Michael Klump am Sonntag auf RNZ-Nachfrage berichtete, hatten Corona-Kritiker in einschlägigen Foren zu dem Treffen in Neckargemünd aufgerufen. Es sollte ein Ersatz für die Veranstaltung in Ladenburg sein, die wegen eines Aufenthaltsverbots für die dortige Neckarwiese nicht mehr möglich war. "Deshalb sollte wohl nach Neckargemünd ausgewichen werden", so Klump. Dort waren ab 9 Uhr zeitweise bis zu fünf Streifen der Polizei sowie das städtische Ordnungsamt vor Ort. Zunächst war der Park menschenleer. "Erst gegen 12 Uhr haben wir acht Personen angetroffen", berichtete der Polizeisprecher. Diese seien gebeten worden zu gehen – was diese auch freiwillig getan hätten. "Es gab vielleicht ein paar Diskussionen, aber keinen Aufruhr", so Klump.