Neckargemünd. (cm) Das Fotovoltaik-Verbot in der Altstadt ist umstritten. Das zeigen die zahlreichen Kommentare zum Thema auf www.rnz.de und im sozialen Netzwerk "Facebook", nachdem der Bauausschuss eine Anlage abgelehnt hatte. Bekanntlich dürfen Hauseigentümer laut der Gestaltungssatzung für die Altstadt keine Fotovoltaikanlagen installieren, da sie der Stadtansicht schaden könnten. Lediglich kleinere Solarthermieanlagen für Warmwasser sind erlaubt.

Ein Nutzer hat sich die Ansicht von der Rothsnasenhütte gegenüber der Altstadt oberhalb von Kleingemünd genau angeschaut und ein Haus mit Fotovoltaik-Anlage entdeckt. "Sieht man die, stört die?", fragt er. Ein anderer Nutzer schlägt einen Kompromiss vor: Auf tatsächlich historischen Gebäuden sollten keine Fotovoltaik-Anlagen installiert werden dürfen, auf neueren Gebäuden allerdings schon. "Und wer sich die Altstadt ebenerdig ansieht, kann ja sowieso nicht die Dächer sehen", meint der Kommentator.

Ein anderer Nutzer gibt zu bedenken, dass es gar nicht so viele hoch gelegene Standorte zum Betrachten der Altstadt gibt. Die Ansicht von der Rothsnasenhütte liege im Norden. Von dort seien die nach Süden ausgerichteten Fotovoltaik-Module gar nicht einsehbar. Er weist zudem darauf hin, dass das Fotovoltaik-Verbot gegen die Landesbauordnung verstoßen könnte. Denn diese verbiete ein Verbot alleine aus optischen Gründen. "Der Anblick wird nur im Kopf des Betrachters verschandelt", resümiert ein anderer Nutzer. Und ein anderer betont, dass sich Module und Denkmalschutz kombinieren lassen.

"Die Altstadtsatzung ist eindeutig", findet hingegen ein Kommentator. "Es wundert mich, dass sich der Bauausschuss überhaupt mit dem nicht genehmigungsfähigen Antrag befasst hat." Bei der Sitzung sei es nur darum gegangen, dass ein Eigentümer von der Satzung befreit werden wollte. "Dazu haben die Ausschussmitglieder (bis auf die Grünen) völlig zu Recht gesagt, ein einzelner Eigentümer könne nicht willkürlich vom satzungsmäßigen Verbot befreit werden", schreibt er. "So ist das nun mal in einem Rechtsstaat."

Hintergrund Eine Markise sorgte für Diskussionen Die Gestaltungssatzung für die Altstadt sorgt immer wieder für Diskussionen. Höchst umstritten ist zum Beispiel das Verbot von Fotovoltaikanlagen aus optischen Gründen. Anlass für die jüngste Diskussion in der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses war eine Markise. In der Pfluggasse hatte eine Wohnungseigentümerin wegen eines [+] Lesen Sie mehr Eine Markise sorgte für Diskussionen Die Gestaltungssatzung für die Altstadt sorgt immer wieder für Diskussionen. Höchst umstritten ist zum Beispiel das Verbot von Fotovoltaikanlagen aus optischen Gründen. Anlass für die jüngste Diskussion in der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses war eine Markise. In der Pfluggasse hatte eine Wohnungseigentümerin wegen eines Mieterwechsels eine acht Jahre alte und verwitterte Markise entsorgt und dem Nachmieter gestattet, eine neue Markise anzubringen. Diese sei als "Wärme- und Blendschutz" an dem Balkon unverzichtbar, so die Begründung. "Nach der Gestaltungssatzung dürfen sich Markisen nur über ein Fenster erstrecken", erklärte die städtische Fachbereichsleiterin Susanne Lutz. "Hier wäre aber eine Befreiung für zwei Fenster notwendig." Die vorherige Markise habe es aber schon vor dem Inkrafttreten der Altstadtsatzung gegeben. Jene war orangefarben, die neue sei dunkelgrau, damit sie sich besser in die Umgebung einfüge. "Der Balkon ist etwas zurückversetzt und verdeckt", so Lutz. "Angesichts der speziellen Situation könnten wir der Befreiung zustimmen." Jens Hertel (SPD) meinte, dass es genau genommen nicht nur um zwei Fenster, sondern um ein Fenster und eine Tür gehe. "Sonst würde man ja nicht auf den Balkon kommen", gab er zu bedenken. "Das ist etwas anderes als eine Markise über zwei Fenster an einer Hausfront." Eine "Balkonummantelung" gelte es aber zu verhindern. Die neue Markise sei schöner als ihr Vorgänger. Petra Groesser (Grüne) meinte, dass es sich nicht nur um eine Markise handele. Diese lasse sich am Ende noch herunterziehen und verdecke dann den ganzen Balkon. "Es gibt dort noch drei weitere Balkone und Terrassen", meinte sie. "Eine Ausnahme wäre ein Präzendenzfall und würde weitere Markisen heraufbeschwören." Sie fragte, warum hier Ausnahmen möglich seien, nicht aber bei Photovoltaikanlagen. Marco La Licata (Linke) fand, dass "nach dem ganzen Corona-Kram" über die Altstadtsatzung gesprochen werden müsse. "Diese beschäftigt uns so oft", meinte er. "Wir brauchen eine Diskussion darüber." Eine Satzung sei Recht und könne ausgelegt werden. "Eine Photovoltaikanlage ist aber laut Satzung explizit nicht erwünscht", betonte er. Bei der Markise sei dies anders, da sie das Erscheinungsbild der Altstadt nicht verändere. Die Satzung sei sehr kleingliedrig, meinte Felix Konrad (Grüne). Er regte ein Gremium an, das diese auslegt. "Wir machen als Räte Ausnahmen ja immer nach eigenem Empfinden", so Konrad. "Die Satzung ist unklar", fand sogar Giuseppe Fritsch (Freie Wähler). "Wir müssen ja alle Ritt nachbessern." Manfred Rothe (Freie Wähler) brachte als Kompromiss eine zeitliche Befristung für die Markise ein, was Bürgermeister Volk gut fand: "Dann kann die bereits montierte Markise bleiben." Auf Intervention von Fritsch und La Licata einigte sich der Ausschuss bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme darauf, dass die "bekannte Bauherrschaft", so Volk, einen "freundlichen Hinweis" erhält: Die Markise darf ausgefahren, aber nicht heruntergezogen werden.

Die Gegenrede folgt sogleich: "Auch Satzungen kann man aktualisieren, wenn man will", heißt es. "Das Argument mit dem Stadtbild ist lächerlich inkonsequent." Die Parkplätze mit den vielen "Blechkisten" würden das Stadtbild mehr verschandeln und auch noch zur Klimaverschlechterung beitragen. Das vorhandene Bekannte und Vertraute werde gepflegt, selbst wenn es noch so schädlich ist, und alles Neue als suspekt abgelehnt. Begründete Befreiungen von Bebauungsplänen seien möglich. Hier gehe es nicht um "Willkür", sondern um die konkrete Nutzung der Sonnenenergie zur Stromerzeugung.

Zumal die Nutzung von Solarthermie erlaubt sei. Ob ein Dach mit 18 Quadratmetern Solarthermie oder 30 Quadratmetern Fotovoltaik-Paneelen belegt ist, ändere nichts Gravierendes am Stadtbild. "Wo ist die Logik?", wird gefragt. "Spätestens nach dieser Bürgeranfrage hätte das Gremium seine Satzung nach Umwelt- und Bürgerfreundlichkeit überprüfen müssen meinetwegen gerne mit vorherigem Antrag auf Aufnahme in die Tagesordnung und Vorabinformation der Teilnehmer über Fotovoltaik. So verstehe ich den Rechtsstaat."

Das Verbot sei einfach nicht zukunftsfähig, meint ein Nutzer. "Neckargemünd hat so viele Dächer, die einen signifikanten Beitrag zur lokalen Stromerzeugung leisten können und müssen." Man könne ja Vorgaben für Panels machen. Ein anderer Nutzer fragt, was an der Ansicht von der Rothsnasenhütte so einzigartig sei und wie viele Menschen sich überhaupt die Mühe machen, zur Hütte hochzusteigen? "Da stören die 50er-Jahre-Schmuckstücke in der Bausubstanz allemal mehr", meint er. "Man muss ja keine Solaranlage auf das Kirchendach schrauben." Das Verbot sei nicht zeitgemäß in Anbetracht des Klimawandels. "Alles sinnvoller als Elektroautos zu subventionieren, mal abgesehen davon, dass die auch nur sinnvoll sind mit regenerativ erzeugter Energie."

Auch auf "Facebook" wird kräftig diskutiert: "Kaum zu fassen", meint ein Nutzer. Ein Kommentator resigniert: "Es wundert mich nicht, dass die Stadt alles ablehnt. Man fördert nichts. Neckargemünd stirbt mehr und mehr." Auch wird das Verbot vor dem Hintergrund kritisiert, dass die Stadt sich "eigentlich zu Umweltschutz und erneuerbaren Energien positiv nach außen darstellt". "Mir ist es ein Rätsel, wie eine solch klimafeindliche Satzung 2020 noch Bestand haben kann", meint eine Frau. Und ein Mann schreibt: "Es wird von Seite der Stadtverwaltung so getan, als handle es sich um ein Unesco-Weltkulturerbe. Anstatt den Bürgern immer nur Vorschriften zu machen, sollte man kreative Ideen zur Entwicklung der Stadt entwickeln."

Stadtrat Hermino Katzenstein outet sich als einer der wenigen – vielleicht der einzige – Inhaber einer Fotovoltaik-Anlage in der Altstadt. Diese sei aber legal, da er sie vor dem "dämlichen Verbot" angebracht habe. Dass dieses komme, habe er vor zehn Jahren nicht gewusst.