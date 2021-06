Im früheren Hotel Schwanen in Kleingemünd betreibt Eigentümer Thomas Ax seit einigen Jahren seine Anwaltskanzlei. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Eigentlich wollte Thomas Ax am Freitag über die umstrittene Erweiterung des früheren Hotels Schwanen in Kleingemünd auf 48 Zimmer und 96 Betten öffentlich informieren. Doch dann erfuhr der Anwalt und Investor, der 2024 bei der Bürgermeisterwahl antreten will, aus der RNZ von der Ablehnung seines Vorhabens – und sagte die Veranstaltung kurzerhand ab.

"Das attraktive und aus unserer Sicht für Neckargemünd insgesamt gewinnende Vorhaben ist so – wie es betriebswirtschaftlich erforderlich wäre – schlicht nicht umsetzbar", teilt Ax auf einem Aushang mit. Der Bauausschuss hatte das Vorhaben vergangene Woche zum fünften Mal abgelehnt – unter anderem wegen eines Flachdachs und der Höhe des Neubaus. Auch sah nicht jeder Rat die im Grundbuch eingetragene Verpflichtung zu einem Beherbergungsbetrieb erfüllt.

"Bürgermeister Volk und die Gemeinderäte sind frühzeitig persönlich über den erneuten Anlauf informiert worden", teilt Ax mit. Nachfragen habe es nicht gegeben. "Stattdessen offensichtliche Verhinderungspolitik", findet er. Und: "So kommen wir nicht weiter." Der Investor meint, dass die Diskussion um den Schwanen – anders als Volk sage – von Anfang an nicht sachlich geführt worden sei. Die Freien Wähler würden nach wie vor annehmen, dass die geplanten Apartments der vorgeschriebenen Nutzung widersprechen. "Um Ferienwohnungsvermieter vor einem Konkurrenzangebot zu schützen?", fragt Ax und betont: "Wir bieten keine Ferienwohnungen an!"

Auch anders als die SPD annehme, würde auf dem Dach kein nächtliches Feiern stattfinden. "Nicht nur, dass insbesondere die beabsichtigte auch anspruchsvollere Klientel das nicht akzeptieren würde", so Ax. "Es ist auch schlicht nicht geplant und auch gar nicht zulässig." Dies sei schlicht an den Haaren herbeigezogen.

"Indessen wäre ein neuer Schwanen für Neckargemünd vielleicht ein Gewinn", meint der Anwalt. "Es entstünde ein fleißiger Gewerbesteuerzahler." Und es entstünde eine Lokation, um Familienfeiern, Geburtstage, Jubiläen mit Gästen zu feiern und übernachten zu lassen oder Geschäftsfreunde adäquat unterzubringen. Fahrradtouristen, Wanderfreunde, Familien mit kleinerem Geldbeutel oder schlicht einfacheren Ansprüchen fänden schön sanierte Einheiten vor. "Allein: Den immer wieder aufkommenden weiteren Forderungen des Gemeinderates haben wir – auch wenn sich die Sinnhaftigkeit nicht immer erschließt – indessen umfänglich entsprochen", betont Ax. "Indessen werden monströse Märkte in der Nachbarschaft mit Tausenden Quadratmetern Flachdächern und Hitzezonen schlampig vorbereitet durchgewinkt."

Die für den Schwanen auch jetzt wieder geforderten geneigten Dächer würden dazu führen, dass eine Etage und damit wichtige Hotelapartments wegfallen. "Betriebswirtschaftlich geht das schlicht nicht", erklärt Ax. Spa, Sauna, Dachgarten und gegebenenfalls ein Schwimmbecken auf dem Dach seien für ein attraktives und betriebswirtschaftlich darstellbares Angebot ebenso erforderlich wie eine Lounge im geplanten Zwischentrakt und eine Tiefgarage, mit der aufwendig Parkraum geschaffen werde und für die wahrscheinlich ein Kastanienbaum weichen müsse. "Dann geht es wohl nicht", so Ax. "Einen Versuch war es wert."