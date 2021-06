Neckargemünd. (cm) 530 Kindergartenplätze in zwölf Einrichtungen gibt es in der Stadt am Neckar. Wer während des Lockdowns im Januar und Februar keine Notbetreuung für sein Kind in Anspruch genommen hat und dennoch zahlen musste, kann nun auf eine Erstattung der Gebühren hoffen. Für städtische Einrichtungen gab es diese bereits. Nun hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, dass auch konfessionelle und private Träger von der Unterstützung des Landes profitieren sollen – aber nur, wenn die Erstattung an die Eltern weitergereicht wird.

Bürgermeister Frank Volk erinnerte daran, dass die Stadt auch während der Corona-Zwangsschließungen im vergangenen Jahr Landeszuschüsse auf die verschiedenen Einrichtungen verteilt habe. Dies schlage man auch nun wieder vor.

Malon Weiher von der Stadtverwaltung berichtete, dass die Einrichtungen vom 16. Dezember bis 22. Februar geschlossen waren. Lediglich eine Notbetreuung wurde angeboten. Das Land habe in Aussicht gestellt, dass 80 Prozent der Gebühren von ihm gedeckt werden. Es wurden knapp 40 Prozent. Für die städtischen Einrichtungen sei beschlossen worden, den Eltern die Gebühren für Januar und Februar zu 100 Prozent zu erstatten. "Einige Träger haben dies ähnlich getan, andere aber nicht", so Weiher. Mittlerweile seien bei der Stadt 55.000 Euro eingegangen, von denen auch weitere Träger – und somit auch die Eltern der dort betreuten Kinder – profitieren sollen. "Wir können die Träger aber verpflichten, das Geld an die Eltern weiterzugeben", so Weiher.

Petra Groesser (Grüne) meinte, dass Einrichtungen mit vielen Kindern in der Notbetreuung unverhältnismäßig profitieren würden. Die Stadt hat nämlich pauschal angenommen, dass 35 Prozent der Kinder notbetreut wurden. "Kein Träger hat einen Vorteil, weil die Beträge die Kosten nie zu 100 Prozent decken", entgegnete Weiher. "Die Auslastung war sehr unterschiedlich, aber wir mussten einen Wert ansetzen." Möglich sei, im Nachgang für jede Einrichtung sich die Auslastung vorlegen zu lassen. Bürgermeister Volk sah den Arbeitsaufwand hierfür in keinem Verhältnis zum Nutzen: "Da wäre eine Riesenarbeit nur um festzustellen, dass es beim einen 33,5 und beim anderen 37 Prozent waren", so Volk. "Dann schieben wir 100 bis 200 Euro hin und her." Ohne Pauschalierung sei "die Brühe teurer als die Brocken".

Jürgen Rehberger (Freie Wähler) signalisierte Zustimmung. "Aber uns ärgert mal wieder, dass das Land etwas bestellt, aber es andere zahlen müssen", sagte er. Dass weniger Geld als angekündigt fließe, sei "sehr sehr traurig". Das Land solle endlich die Kindergartenplätze finanzieren. "Aber leider ist die alte Landesregierung auch die neue", so Rehberger. "Hier wird in den nächsten fünf Jahren nichts passiert."

"Wir sind enttäuscht, dass das Land die Kommunen im Regen stehen lässt", meinte Brigitte Oppelt (CDU) – und erhielt den Hinweis aus dem Gremium, dass das zuständige Ministerium von der CDU geführt werde. "Wir stecken kein Geld ins Sparsäckchen, sondern geben es Eltern zurück", so Winfried Schimpf (SPD). "Die Stadt geht mit gutem Beispiel voran."

Bürgermeister Volk sagte, dass man dem Land gegenüber nicht undankbar sein möchte: "39,7 Prozent sind mehr als nichts." Ihn störe aber, dass 80 Prozent angekündigt worden seien – ohne den Bedarf der Kommunen zu kennen. Er sei froh, dass auch gegen eigene Minister geschossen werde. "Wir vertreten die Kommune und nicht das Land", so Volk.