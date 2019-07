Neckargemünd. (pol/geko) Eine Gruppe von Tätern brach in der Nacht zu Montag in die Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd ein. Die Schüler und Lehrer fanden am Morgen ein Bild der Verwüstung vor, berichtet die Polizei.

Abflüsse der Toiletten wurden mit Papiertüchern verstopft und Stockwerke geflutet. Außerdem verstreuten die Unbekannten Papiertücher, beschädigten Türen und Deckenleuchten. Weiter rissen sie Seifenspender und Papierkörbe von den Wänden. Der Sachschaden soll mindestens mehrere Tausend Euro betragen.

Die Ermittlungen dauern noch an und die Polizei sucht dringend Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06223/92540 melden können.