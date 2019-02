Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd-Dilsberg. Ihre Werke schmücken das Kommandantenhaus - und zwar doppelt, innen wie außen. Die vier Künstlerinnen Soana Schüler, Barbara Guthy, Christine Schön und Laura Kuch aus der Metropolregion Rhein-Neckar präsentieren auf dem Dilsberg ihre Werke im Rahmen der Ausstellung mit dem Titel "Radiale - Kunst im Kreis".

Mit der ersten Radiale, die Landrat Stefan Dallinger eröffnete, beschreitet der Kreis in seiner Kulturarbeit neue Pfade. Stefan Dallinger sprach über die neue Form, die nicht mehr als von Ort zu Ort wandernde Sammelausstellung konzipiert ist, sondern an vier ausgewählten Standorten im Kreis, die Arbeiten von 14 Künstlerinnen und Künstlern präsentiert. Dazu zählen neben dem Kommandantenhaus Dilsberg die Stiftskirche Sunnisheim, das Schloss Edingen-Neckarhausen und die Rathausgalerie Hirschberg. Mit Verve und Spielfreude verlieh das Saxofonquartett des Rhein-Neckar-Jazz-Orchesters der Veranstaltung musikalische Brillanz.

Kurator Hans-Jürgen Buderer führte in die Werke der auf dem Dilsberg ausstellenden Künstlerinnen ein. Den Kreis wählte Christine Schön als Format für ihre Bilder, die an die Frescomalerei in Kuppeln und an Saaldecken erinnern. "Barocke Himmelsbilder" nannte der Kurator die lichterfüllten Wolkenformationen, deren farbige Verdichtungen an Blüten und Blätter erinnern. In ihrer Transparenz führen sie den Blick des Betrachters hinein in die Tiefe des Bildes zum Licht jenseits der Wolkendimension in die Unendlichkeit und entgrenzen damit den Raum des Betrachters.

Wunderkammern waren im ausgehenden Mittelalter und in der frühen Neuzeit bekannt als Räume für gesammelte Kuriosa, Raritäten und Artefakte. Für ihren weißen, nur spärlich mit Sockeln und einzelnen Wandregalelementen ausgestatten Raum wählte die Künstlerin Laura Kuch den Titel "Wunderkammer VIII …ah, but I may as well try and catch the wind". Den Deutschen Romantikern zugetan, ist sie auf der Suche nach dem Wunderbaren in der Welt. In der Ruhe des zur Kontemplation einladenden Raums lädt sie zur poetischen Begegnung mit der Magie der Dinge ein, die in der Alltagswelt eher übersehen werden. Das Rauschen des Windes ergänzt als Klangelement ihre Rauminstallation.

Die im Durchmesser acht Meter große Landart-Arbeit von Barbara Guthy und Soana Schüler, die als Kunst am grünen Hang neben dem Kommandantenhaus aufgebaut wurde, fand das verwendete Naturmaterial aus Baumstangen, rotem Sandstein, Geäst und Reisig in nächster Umgebung zum jetzigen Standort. "Die Arbeit beabsichtigt ein kommunikatives Miteinander mit dem Ort, aus dem sie gestalterisch resultiert", sagte Buderer. Das Bündeln und Verdichten der inneren Kräfte ist aus der Installation genauso herauszulesen wie die radiale Ausbildung durch die Baumstangen. Assoziativ ist die Blütenform zu erkennen, die die Vergänglichkeit ins Blickfeld rückt: Mit der Zeit werden äußere Einflüsse die Form verändern und die Blüte wird verschwinden.

Info: Die Werke von Barbara Guthy und Soana Schüler sind bis zum 3. Juni täglich bis zum Einbruch der Dunkelheit am grünen Hang zu sehen. Das Dilsberger Kommandantenhaus selbst mit der Kunst von Laura Kuch und Christine Schön öffnet immer samstags und sonntags zwischen 14 und 18 Uhr.