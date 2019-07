Neckargemünd. (cm) Das wird ein Feier-Tag für die Stadt am Neckar: Am Samstag, 13. Juli, steigt von 14 bis 24 Uhr in der Hauptstraße und am Neckarlauer das zweite große Altstadtfest. Nahezu 50 Vereine, Kindergärten, Schulen, Institutionen, Geschäfte und Restaurants beteiligen sich mit Informationsständen, Mitmachangeboten und kulinarischen Köstlichkeiten. Auf zwei Bühnen spielt die Musik. Auch die RNZ wird mit einem Stand in der Hauptstraße beim ehemaligen Modehaus Leist vertreten sein: Redakteure stehen hier Rede und Antwort.

Der Startschuss fällt um 14 Uhr mit der Eröffnung durch Bürgermeister Frank Volk auf der Bühne am Marktplatz. Diese wird umrahmt von der "Street Marching Band" der Musik- und Orchesterschule. Dann findet auch die Preisverleihung der Aktion "Stadtradeln" des Rhein-Neckar-Kreises durch Landrat Stefan Dallinger statt. Bereits um 12 Uhr startet am Gymnasium in Bammental eine Radtour nach Neckargemünd.

Volles Programm gibt es auf den Bühnen: Auf dem Marktplatz tritt um 14.45 Uhr der Kinderchor des katholischen Kindergartens St. Ulrich auf, um 15 und um 18 Uhr sowie zusätzlich um 14 Uhr am Neckarlauer gibt’s orientalischen Tanz mit "Tanzträume" aus Bammental und ab 15.40 Uhr präsentieren sich der Frauen- und der Männerchor des Gesangvereins aus Waldhilsbach sowie die Dorfmusikanten des Stadtteils. Um 17.15 Uhr übernimmt die Tanzschule Nuzinger und um 17.50 Uhr startet eine Modenschau des Vereins "Villa Menzer" mit historischen Kostümen. Von 20 bis 24 Uhr heizt die Band "Rockabout Aces" ein.

Am Neckarlauer geht ebenfalls einiges über die dortige Bühne: Ab 14.30 Uhr präsentiert die Ballettschule Lack aus Wieblingen Stepptanz und um 14.45 Uhr tritt die Kindertanzgruppe "Sahara Princess" auf. Um 15 Uhr tanzt die Gruppe "Amaja no Joru" und um 15.30 Uhr legt die Tanzschule Nuzinger los. Um 16 Uhr treten "The Revivals" vom Dilsberger Turnerbund auf, um 16.30 Uhr die "Mindtakers" der Musikschule, um 17.30 Uhr die Realschulband und um 18.15 Uhr die SRH-Band "Houseverbot". Von 20 bis 22 Uhr präsentiert "Tonwerk" Jazz aus den 1940er bis 1960er Jahren.

Die Musikschule bietet nach ihrem Tag der offenen Tür, der bereits um 11 Uhr beginnt, von 14 bis 19 Uhr ein eigenes Bühnenprogramm am Prinz-Carl-Gebäude. Der Kulturverein und das Museum im Alten Rathaus laden von 14 bis 17 Uhr zum Museumscafé. Um 16 Uhr beginnt eine Führung durch das Museum.

Die Hauptstraße ist am Samstag bereits ab 9 Uhr gesperrt. Die von Heidelberg kommenden Busse der Linie 35 werden über den Tunnel umgeleitet. Der Wochenmarkt findet im Menzerpark statt.