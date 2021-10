Das Schild wurde in Neckargemünd an eine Mülltonne gestellt. Foto: Stadt

Neckargemünd.(cm) Schickt die Stadt Neckargemünd ein Knöllchen nach Stuttgart? Bürgermeister Frank Volk meint, dass das baden-württembergische Staatsministerium eine Ordnungswidrigkeit begangen hat. Dieses hatte bekanntlich überall im Land – unter anderem in Kleingemünd – Schilder mit der Aufschrift "Willkommen in the Länd" an die offiziellen Ortstafeln gehängt, um für seine neue Imagekampagne zu werben. Weil das "Ergänzen" von Ortsschildern verboten ist, hat die Stadt das Schild abgehängt und prüft nun ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit.

"Die Aktion war nicht in Ordnung", betont Volk. "Wir hätten erwartet, dass wir informiert werden." Das Ministerium habe gegen das Straßengesetz verstoßen – und zwar vorsätzlich. Der städtische Bauhof habe das Schild abgehängt, weil eine akute Gefahr für den Straßenverkehr bestanden habe. Bekanntlich gilt ab dem Ortsschild Tempo 50, was nicht mehr eindeutig zu erkennen gewesen sei. "Das konnten wir nicht dulden", so Volk. "Wir müssen auch alle schützen, die ordnungsgemäß plakatieren." Das Staatsministerium dürfe sich nicht mehr erlauben als Vereine und Firmen. "Auch ein Ministerium muss sich an Recht und Ordnung halten", sagt er.

Das Schild sei sichergestellt worden. Es könnte noch als Beweismittel notwendig werden, so Volk. Ob die Stadt wirklich ein Verfahren einleitet, lässt der Bürgermeister offen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann rechnet nicht mit Bußgeldern. "Ich wüsste auch nicht, warum", sagte er bei der Vorstellung der Imagekampagne am gestrigen Freitag in Stuttgart. Laut Behördensprecherin Silke Hartmann hat auch der Rhein-Neckar-Kreis "The Länd"-Schilder insbesondere an Ortstafeln demontiert.

Bürgermeister Volk sorgte derweil am gestrigen Freitag auf Facebook für viel Aufsehen. Dort kritisierte er die rund 21 Millionen Euro teure Imagekampagne scharf und erhielt dafür sehr viel Zustimmung. "Was hätte man mit diesem Geld viel Gutes tun können", schrieb er und fragte: "Wie weit geht die Verballhornung der deutschen Sprache noch? Reichten das Gendersternchen und Großbuchstaben mitten im Wort noch nicht?" Das Staatsministerium sollte sich um Wichtigeres kümmern, meint er.