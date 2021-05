Von Nicolas Lewe

Neckargemünd. Vor und zurück, Bahn für Bahn legt Hausmeister "Güni" Kirchgeßner Meter um Meter mit dem schmucken rot-gelben Mähtraktor zurück. Sein Chef Jan van der Velden schaut ihm begeistert bei der Arbeit zu. "Das sieht aus wie auf dem Golfplatz, wenn der fertig ist", meint der Betreiber des Campingplatzes unter der Friedensbrücke in Neckargemünd. Dabei hat Jan van der Velden selbst alle Hände voll zu tun. "Das Telefon steht nicht mehr still", ist der Campingplatz-Leiter über diese Art der Arbeit aber gar nicht böse. Fast im Minutentakt rufen Leute an, die einen Stellplatz für ihre Wohnmobile buchen wollen.

Die am vergangenen Freitag, 14. Mai, in Kraft getretene neue Corona-Verordnung der baden-württembergischen Landesregierung ermöglicht es Beherbergungsbetrieben wie Campingplätzen, wieder touristische Gäste zu empfangen. Hierfür muss im Rhein-Neckar-Kreis die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegen. Am übernächsten Werktag – in diesem Fall am Mittwoch – dürfen dann die ersehnten Lockerungen umgesetzt werden.

"Die Leute sind heiß aufs Campen", freut sich Jan van der Velden darüber, dass die pandemiebedingte Leere auf seinem Campingplatz nun ein Ende hat. Die Anrufer kämen aus der Region, aus Mannheim, aber auch aus Hamburg oder Flensburg. "Einen richtigen Trend, woher die Leute zu uns kommen, gibt es nicht", sagt der Camping-Profi. Die Aussichten für die Pfingstferien seien in jedem Fall sehr gut. Wobei es ihm wichtig ist zu betonen, dass er und sein Personal bei aller Öffnungseuphorie streng darauf achten werden, dass die Hygieneregeln und die Konzepte zum Infektionsschutz von allen Besuchern eingehalten werden. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht", betont Jan van der Velden, der sich zuletzt zunehmend frustriert über die andauernde Schließung von Campingplätzen geäußert hatte – auch öffentlich über die sozialen Medien.

Dies sei aber nun "Schnee von gestern" – wenn man das Mitte Mai bei Temperaturen von bis zu 20 Grad Celsius so sagen darf. "Wir sind happy", ist der Neckargemünder Campingplatz-Betreiber spürbar erleichtert darüber, "dass wir endlich ein Signal von der Politik bekommen haben". Nun herrsche "Aufbruchstimmung" unter der Friedensbrücke. Die Gäste, die hier bald wieder mit ihren Wohnmobilen anrollen, sollen einen "eins a gepflegten Platz" vorfinden. Bereits zu Ostern sei alles bereit und geputzt gewesen. "Jetzt müssen wir nochmal ran."

Zwischen Arbeiten wie dem Anbringen eines neuen Waschbeckens, einem Baumarktbesuch oder dem Bestuhlen der Restaurant-Terrasse erklärt Jan van der Velden den Anrufern am Telefon geduldig, was es für sie bei einem Campingplatzbesuch bis auf Weiteres zu beachten gilt: "Gäste ohne Genesenen- oder Impfnachweis müssen während des Aufenthalts alle drei Tage einen negativen Schnelltest vorlegen", heißt es hierzu in der aktuellen Corona-Verordnung. "Den Leuten macht das nichts aus", gibt der Neckargemünder die erhaltene Rückmeldung weiter. "Sie sagen: "Hauptsache raus."