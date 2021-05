Neckargemünd. (bmi) "Vor Corona ging es mir gut." "Wegen Corona ist die Schule dumm." "Corona ist öde". Diese Sätze bestehen aus nur wenigen Worten – und sagen doch so viel. Es sind Sätze von Zweitklässlern des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) Luise von Baden. Sie zeigen: Die Pandemie bestimmt nicht nur den Alltag der Jungen und Mädchen, sondern "macht" etwas mit ihnen, prägt und berührt sie.

"Meine Schülerinnen und Schüler bewegt grade viel – vor allem Corona", sagt Robert Kramer. Der 26-Jährige unterrichtet am SBBZ – dem ehemaligen Hör-Sprachzentrum – eine zweite Klasse mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Hier werden Kinder unterrichtet, die aufgrund von Sprachbeeinträchtigungen in diesem Bereich eine besondere Förderung erfahren. "Ich merke, wie die meisten Kinder sehr viel Lust auf Mathe haben – und nur wenig auf Deutsch", berichtet auch Kramer. Sprache bereite aus verschiedenen Gründen immer wieder Schwierigkeiten, etwa weil den Kindern der Wortschatz fehlt, sie Buchstaben vertauschen oder die Laute "b" und "d" nicht unterscheiden können. "Es ist aber eine ganz wesentliche Form des Menschsein, sich mitzuteilen und Eindrücke sowie Erlebnisse auch zu verschriftlichen", findet Kramer.

Um seine Schüler für das Fach Deutsch zu motivieren, gab er das Ziel aus: Wir schreiben etwas für die Zeitung! "An diesem Morgen herrschte mit Einführung der Maskenpflicht bei den Kindern riesiger Frust. Weil sie die Pandemie sowieso sehr beschäftigt, habe ich sie gebeten, ihre Erfahrungen über ,Corona und Schule’ niederzuschreiben". Also machten sich die Jungs und Mädels ans Werk, brachten ihre Gedanken zu Papier, fragten immer wieder bei ihrem Lehrer nach. Es wurde besprochen, verbessert, weiter oder neu geschrieben.

"Ich war beim Korrigieren streng", lacht Kramer, erzählt von dem mehrstündigen Prozess und betont: "Ein paar Sätze eigene Gedanken auf Papier zu bringen, ist für Zweitklässler schon eine Leistung – zumal mit ihrem Hintergrund und nach einem Jahr mit kaum Präsenzunterricht."

Und wie sieht sie also aus, die Pandemie aus den Augen der Acht- und Neunjährigen? "Als Corona weg war, war die Schule cool", schreibt etwa Patrik. Und: "Die Maske ist cool, aber die Maske nervt auch." Seine Mitschüler sind da eindeutiger: "Ich mag die Maske nicht, weil sie nervt", schreibt etwa Lena. "Corona ist schlimm, weil man Masken in der Schule anziehen muss", geht Luan in eine ähnliche Richtung. Im Bus, in der Schule, auf dem Schulgelände und im Klassenzimmer auch: Lukas teilt seinen Frust mit, indem er all die Orte aufzählt, an denen er eine Maske tragen muss.

Die Maske ist eben das Sinnbild, das für Corona und all seine negativen Folgen steht. Sie erschwere nicht nur das Atmen, sondern stelle eine "unglaubliche Barriere" dar, wie Schulleiterin Noelle Soerensen betont. "Die Kinder sind auf Grund der häufigen Probleme bei der Sprachrezeption und -verarbeitung auf die Gesamtheit der Kommunikationssignale angewiesen." Die Maske nehme viel an bedeutungstragender Mimik und das Mundbild, was das Sprachverständnis zusätzlich erschwere. "Man merkt den Schülern an, dass ihnen feste Abläufe und damit Sicherheit fehlen", meint Kramer. Permanent ändere sich der Alltag, verschieben sich Unterrichtstage und Zeiten, Regeln und Orte der Pausen. Mittlerweile haben sich die Kinder etwas an die neuen Umstände gewöhnt, es läuft etwas routinierter ab.

Die Schüler kennen alle die Regeln, befolgen sie und weisen auch andere darauf hin, wenn die Maske einmal verrutscht ist. Dies zeige, dass den Kindern die Wichtigkeit und Funktion des Tragens bewusst sei. "Die Masken sind wichtig, weil Corona ein bisschen schlimmer geworden ist", schreibt etwa Fabian.

Schule ist vielen auch eine Stütze, die Hoffnung gibt. "Die Klasse wertschätzt den Präsenzunterricht sehr", so Kramer. "Zum Glück hat die Schule offen", freut sich Fabian. Er und Klassenkamerad David erwähnen die Regeln wie Abstand halten und lüften. "Das ist wichtig, weil dann die Bakterien weggehen", hofft Fabian auf ein Verschwinden des Virus. Denn er weiß: " Corona ist schlecht. Manche alten Leute sterben daran. Es sind schon ganz viele Menschen an Corona gestorben." Sein Schlusssatz: "Hoffentlich ist Corona bald vorbei." Bis dahin gilt der Wunsch von Marc: "Bitte seid gesund."