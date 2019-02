Neckargemünd. (cm) "Wir haben nicht die Probleme wie in Mannheim und Heidelberg", sagt Stefan Lindenau. Und dennoch wird der Schulsozialarbeiter in Neckargemünd gebraucht. Das wurde in der zurückliegenden regulären Sitzung des Gemeinderats deutlich, als Lindenau und seine Kollegen Bilanz zogen. Deutlich wurde auch: Den meisten Beratungsbedarf haben Lehrer - zumindest werden mit ihnen die meisten Gespräche geführt.

Bürgermeister Frank Volk sagte eingangs, dass die SRH seit dem Jahr 2013 der "bewährte und verlässliche Partner" der Stadt in der Schulsozialarbeit sei, und lobte die "hervorragende Zusammenarbeit". Seit dem vergangenen Schuljahr gibt es auch an der Grundschule Schulsozialarbeit. "Diese wird Früchte tragen für Gymnasium und Realschule", so Volk.

Stefan Lindenau betreut das Schulzentrum seit drei Jahren. Er steht in der Regel jeden Tag von 8 bis 14 Uhr als Ansprechpartner für 875 Schüler und 80 Lehrer am Max-Born-Gymnasium sowie 650 Schüler und 40 Lehrer an der Realschule zur Verfügung. Hinzu kommen Abendtermine für Einzelgespräche, Schulveranstaltungen, Elternabende und Landschulheimaufenthalte, die Lindenau bei "problematischen Klassen" begleitet - "aber nicht als Ersatz für Lehrer, sondern zusätzlich".

An der Realschule nimmt die Einzelfallhilfe mit 60 Prozent den größten Anteil seiner Arbeitszeit ein. Schüler kommen zum Beispiel in sein Büro oder werden von Lehrern dorthin "geschickt". Hinzu kommen Gruppenangebote mit einem Anteil von 27 Prozent sowie Verwaltungstätigkeiten mit 13 Prozent. Im vergangenen Jahr wurden 280 Mal Lehrer beraten, 110 Mal Schüler und 24 Mal Eltern. Die meisten Schüler kamen aus den Klassen fünf bis sieben, Mädchen und Jungen waren fast gleich vertreten. Nicht jede Beratung dauere eine Stunde, manchmal sei es auch nur eine Minute - zum Beispiel, wenn Lehrer eine kurze Frage haben. Am Gymnasium macht die Einzelfallhilfe einen Anteil von 52 Prozent aus, Gruppenangebote 28 Prozent und Verwaltungstätigkeiten 20 Prozent. Im vergangenen Jahr wurden 280 Mal Lehrer beraten, 64 Mal Schüler und 20 Mal Eltern. Mit elf Personen gab es mehr als drei Gespräche. Die meisten Schüler kamen aus den Klassen fünf bis acht.

Oft gehe es um Konflikte unter Schülern und Freunden sowie in der Klasse, aber auch um Mobbing, das Elternhaus, Motivations- und Antriebsprobleme sowie psychische Probleme und selbstverletzendes Verhalten, berichtete Lindenau. 2017 zum Beispiel hätten sich viele Mädchen geritzt. "Sucht ist kaum ein Thema", sagt Lindenau. "Entweder wir sind auf einer Insel der Glückseligen oder wir kriegen es nicht mit."

Bei 1500 Schülern sei es schwierig, alle im Blick zu haben, sagte Lindenau auf Nachfrage von Giuseppe Fritsch (Freie Wähler). Natürlich werde er aber aktiv, wenn er traurige Schüler sehe. Er nehme sich viel Zeit für die Fünftklässler, sodass er nach drei Jahren viele Schüler kenne, so der Sozialarbeiter. Lindenau lobte, dass das junge Lehrerkollegium offen für Schulsozialarbeit sei: "Das ist nicht überall so."

Die Räte lobten die Arbeit. Stephanie Streib (Freie Wähler) betonte, dass die Schulsozialarbeit in Zeiten von Ganztagsschulen immer wichtiger werde. Anne von Reumont (CDU) erinnerte daran, dass man vor der Einführung gezweifelt habe, ob es überhaupt Bedarf für Schulsozialarbeit gebe. Sie sorgte sich um die Sucht nach Computerspielen. Da im Schulzentrum die Handynutzung erst ab Klasse zehn erlaubt sei, gebe es im Schulalltag wenig Probleme, so Lindenau. Winfried Schimpf (SPD) wusste als ehemaliger Lehrer, wie sinnvoll Schulsozialarbeit ist: "Wir haben früher lange überlegt, was wir mit Schülern machen, die Hilfe benötigen", erinnerte er sich. "Oft wurde lange selbst rumgewurschtelt."

Thomas Schwenk (Grüne) meinte, dass der Bedarf an Schulsozialarbeit nicht größer geworden sei, aber das Bewusstsein dafür und die Akzeptanz seien gestiegen. "Die Welt wird komplexer und der therapeutische Bedarf steigt", ergänzte der Leiter der SRH-Jugendhilfe, Wolfgang Maier. "Pädagogik allein deckt den Bedarf nicht."