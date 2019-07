Neckargemünd. (cm) Kleiner als erwartet hat gestern die neuerliche B 37-Baustelle begonnen. Arbeiter rückten an, um Unebenheiten im Asphalt zu beseitigen. Es handelt sich um Mängel, die aus der großen Sanierung der Ortsdurchfahrten von Neckargemünd und Kleingemünd vor zwei Jahren resultieren. Donnerstag und Freitag soll jeweils zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr in Kleingemünd an der Einmündung der Bergstraße, zwischen der großen Kreuzung und der Friedensbrücke sowie am Stadteingang von Schlierbach kommend gearbeitet werden. Es kommt zu Fahrbahneinengungen und halbseitigen Sperrungen.