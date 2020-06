Neckargemünd. (cm) Überraschende Wende beim geplanten "Waschpark" an der Bundesstraße B37 am Stadtausgang Richtung Schlierbach: Das Projekt wird offenbar nicht weiterverfolgt. Wie Stadtsprecherin Petra Polte auf RNZ-Anfrage mitteilte, wurde der Bauantrag bei der Baurechtsbehörde im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises zurückgezogen. Darüber sei die Stadt informiert worden. Die Gründe sind nicht bekannt. Ein Vertreter der Eigentümerfamilie wollte sich auf RNZ-Anfrage nicht zu dem Projekt äußern.

Zur Erinnerung: Im Mai hatte sich der Bauausschuss der Stadt mit dem Vorhaben der "Schreider GmbH" auf dem Gelände der im vergangenen Jahr abgerissenen Aral-Tankstelle bei der stationären Blitzersäule beschäftigt und grünes Licht gegeben. Danach schien klar: Neckargemünd bekommt einen "Waschpark" für Autos. Konkret beinhaltete der Bauantrag für den "Waschpark" mehrere Waschboxen zur "Selbstbedienung", überdachte Serviceplätze für Staubsauger, Garagen, Stell- und Fahrflächen sowie Werbeanlagen.

Der Ausschuss war der Meinung, dass sich ein "Waschpark" in die Umgebungsbebauung einfügen würde – auch weil es hier ohnehin eine "Mischnutzung" aus Gewerbe und Wohnen gebe. "Die Nutzung kommt gut an – das Angebot passt", meinte etwa auch Bürgermeister Frank Volk. Gegenwind gab es nur von den Grünen, die noch mehr Infrastruktur für Autos kritisch sahen, sich aber in den eigenen Reihen auch nicht ganz einig waren. Ein Grünen-Rat befürwortete die Pläne.

Stadtsprecherin Polte erklärte, dass der Bauantrag erst nach der Sitzung zurückgezogen wurde. "Zum Zeitpunkt der Behandlung im Ausschuss war bei der Stadt von einer Zurücknahme definitiv nichts bekannt", betonte sie.

Update: Mittwoch, 17. Juni 2020, 19.34 Uhr

Neckargemünd. (cm) Seit dem Abriss der früheren Aral-Tankstelle am Stadtausgang Richtung Schlierbach klafft an der Bundesstraße B37 eine Lücke. Diese könnte bald wieder gefüllt werden. Schon lange wird spekuliert, dass hier ein "Waschpark" für Autos entstehen könnte. Nun reichte die Schreider GmbH, hinter der die Eigentümerfamilie steckt, hierfür einen Bauantrag ein, den der Bauausschuss in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen auch befürwortete.

Konkret beinhaltete der Bauantrag für den "Waschpark" mehrere Waschboxen zur "Selbstbedienung", überdachte Serviceplätze für Staubsauger, Garagen, Stell- und Fahrflächen sowie Werbeanlagen. "An der Bahnhofstraße gibt es keinen Bebauungsplan", erklärte die städtische Fachbereichsleiterin Susanne Lutz. "Deshalb muss sich das Vorhaben in die Umgebungsbebauung einfügen." Auch dass auf dem Grundstück vorher eine Tankstelle betrieben wurde, müsse bedacht werden. Da es in der Bahnhofstraße eine "Mischnutzung" aus Gewerbe und Wohnen gebe, sei das Vorhaben möglich. "Das Gewerbe muss allerdings erträglich sein", betonte Lutz. Ob das bereits erstellte Lärmgutachten dafür ausreichend sei, müsse die Baubehörde beim Landratsamt beurteilen.

"Die Nutzung kommt gut an – das Angebot passt", meinte Bürgermeister Frank Volk. "Nicht jeder will durch die Waschstraße fahren." Petra Groesser (Grüne) war anderer Meinung: "Brauchen und wollen wir noch mehr Infrastruktur für Autos?", fragte sie. Es entstehe Lärm und auf dem Areal sei auch eine Wohnnutzung möglich. "Ich bin nicht glücklich mit der Nutzung", meinte sie. "Es geht mir nicht in den Kopf, dass sich das Vorhaben in die Umgebung einfügt." Groessers Fraktionskollege Thomas Schmitz wollte wissen, ob die Erdtanks der Tankstelle ausgebaut seien, was Volk bejahte. "Es entsteht ein Spielplatz für Männer", meinte Schmitz. "Das ist auch samstags eine meiner Lieblingsbeschäftigungen", sagte der Grüne und erntete aus den eigenen Reihen dafür nicht gerade Zustimmung. Jens Hertel (SPD) meinte, dass man in dem "Waschpark" nicht nur Autos, sondern auch Fahrräder waschen könne.

"Weil dort vorher eine Tankstelle war, fügt sich das Vorhaben ein", meinte Marco La Licata (Linke). Wenn man die Zustimmung verweigere, werde man vom Landratsamt überstimmt. "Ich will auch lieber Sozialwohnungen in der Kernstadt, aber wir müssen einen Ausgleich zwischen Gewerbe und Wohnbau finden", meinte er. "Rechtlich ist das Vorhaben genehmigungsfähig und ich finde es positiv." Bürgermeister Volk erinnerte daran, dass man Gewerbe ansiedeln und in der Stadt halten möchte. "Wenn es einmal eine Wohnnutzung auf dem Grundstück gibt, dann wird es nie mehr eine Gewerbenutzung geben", betonte er.

Auf Nachfrage von Groesser, was es mit der Werbeanlage auf sich hat, sagte Volk, dass diese vergleichbar mit einer Tankstelle sei. Einen Fahnenmast mit wechselnder Werbung für Angebote finde sie nicht gut, meinte Groesser. Dieser werde ohnehin vom dortigen Blitzer verdeckt, sagte Volk mit Augenzwinkern. "Werbung muss erlaubt sein", fand Marco La Licata. Schmitz wollte wissen, ob es sich um denselben Betreiber wie bei der Tankstelle handle. Dies spiele für die Entscheidung keine Rolle, so Volk.

Karlheinz Streib (Freie Wähler) hatte Bedenken wegen der Lärmbelästigung. Diese werde aber noch mal geprüft, wusste er. "Die Lärmbelastung ist dort ohnehin groß", meinte Volk. "Vorne ist die Straße und hinten die Bahnlinie." Ob man die Staubsauger überhaupt höre, sei unklar.