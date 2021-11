In der B37-Ortsdurchfahrt fehlt es an einer sicheren Verkehrsführung für Radler. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Wann kommen die Radfahrstreifen in der Bahnhofstraße und in der Wiesenbacher Straße? Der Gemeinderat hatte beschlossen, dass hier Parkplätze zugunsten einer besseren und sichereren Verkehrsführung für Radfahrer weichen sollen. Nun erkundigte sich Thomas Grewe in der Bürgerfragestunde der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates nach dem aktuellen Stand.

Er bedankte sich zunächst bei Bürgermeister Frank Volk für dessen Einsatz für die Radfahrer und die "Vermittlung" beim Wegfall der Parkplätze. Ohne diese Maßnahme wäre das Radverkehrskonzept der Stadt "vermutlich gestorben", meinte Grewe. Er wollte nun konkret wissen, wann die Markierungen auf den Straßen angebracht werden und wer die Kosten dafür trägt.

"Das Radverkehrskonzept wäre nicht gestorben, aber ein wesentlicher Baustein wäre nicht umgesetzt worden", meinte Volk. "Die Bahnhofstraße ist ein zentraler Punkt." Im Moment würden alle Unterlagen zur Prüfung im Landratsamt liegen. Für die Bahnhofstraße, also die Bundesstraße B37, müsse die Bundesrepublik Deutschland als Straßenbaulastträger schließlich über die Umsetzung entscheiden. Dies erledige stellvertretend das Regierungspräsidium in Karlsruhe. "Die Entscheidungshoheit liegt nicht bei uns", betonte Volk. "Aber wir haben signalisiert, dass wir mit dem Wegfall der Parkplätze einverstanden sind." Der Ball liege nun also bei Landratsamt und Regierungspräsidium. "Die müssen planen, genehmigen und baulich herrichten." Volk bat darum, den Behörden Zeit zu geben: "Es ist – bei aller Wichtigkeit – nicht hilfreich, wenn wir jede Sitzung darüber diskutieren." Klar sei, dass "bessere Verhältnisse" her müssten, meinte Volk. Er sei selbst mit dem Rad in der Stadt unterwegs und insbesondere die Bahnhofstraße sei nicht geeignet.

Thomas Grewe kritisierte, dass es seit Anfang des Jahres immer wieder heiße, dass es Zeit brauche und nun solle auch noch die Bundesrepublik entscheiden. "Es sind viele Behörden gefragt", gab Volk zu bedenken und warb erneut um Verständnis: "Es werden gerade viele Radwege geplant." Auch ihm falle es schwer, geduldig zu sein. "Von unserer Seite ist jedenfalls alles getan, damit es nun schnell geht und die Radstreifen bis zum Frühjahr da sind." Grewe ging auf Nummer sicher und fragte: Frühjahr 2022 oder 2023? "Ich hoffe 2022", so Volk.