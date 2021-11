In der Ortsdurchfahrt bildete sich am Donnerstag eine lange Autoschlange. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) In diesem Fall sind nicht aller guten, sondern aller nervenzehrenden Dinge drei: Zum dritten Mal innerhalb nur eines Monats musste die Bundesstraße B 37 in der Ortsdurchfahrt von Kleingemünd am Donnerstag halbseitig gesperrt werden. Dort wird bekanntlich seit Anfang November die Ampelanlage an der Einmündung der Saarstraße erneuert. Doch diese Sperrung, die auch noch am heutigen Freitag andauern könnte, soll die letzte sein.

Wie auch zuletzt kam es am Donnerstag wieder zu langen Rückstaus durch die Baustellenampel. Die Sprecherin des für die Baumaßnahme zuständigen Rhein-Neckar-Kreises, Silke Hartmann, bestätigte, dass die Baustelle am Morgen planmäßig eingerichtet wurde und es im Berufsverkehr zu kleinen Staus kam. Diese hielten sich aber laut einer Polizeisprecherin auch am Abend in Grenzen. Bei der ersten Sperrung hatte sogar die Polizei eingegriffen, weil die schlechte Ampelschaltung für einen Riesenstau sorgte. Die neue Ampelanlage kann übrigens noch nicht in Betrieb gehen, da noch Bauteile fehlen.