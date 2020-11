Rhein-Neckar-Kreis. (pol/lyd) Am Dienstagnachmittag war zwischen Neckargemünd und Zuzenhausen ein 21-Jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit einem VW Polo unterwegs. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Gegen 17 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen VW Polo, an dem das vordere Kennzeichen fehlte und am hinteren Kennzeichen die Plaketten fehlten. Dieser sei auf der B45 in Richtung Bammental unterwegs.

Wenig später meldete noch ein Zeuge, dass der VW in Bammental von einem Tankstellengelände auf die B45 abbog. Der Zeuge verfolgte den VW. Kurz vor dem Ortsschild Meckesheim kam der Polo dann von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten, fuhr aber weiter. Danach geriet der VW in der Industriestraße mehrmals in den Gegenverkehr und kollidierte beinahe mit den entgegenkommenden Fahrzeugen.

Daraufhin gab der verfolgende Zeuge Lichthupe, um den VW-Fahrer auf dessen Fahrweise hinzuweisen. Der 21-Jährige hielt nun zwar an, stieg aber nicht aus. Als der Zeuge und sein Beifahrer den Fahrer zur Rede stellen wollten, gab der 21-Jährige Gas und fuhr wieder los. Dabei musste der Beifahrer des Zeugen zur Seite springen, um nicht angefahren zu werden. Der VW fuhr mit quietschenden Reifen weiter.

Wenig später geriet der Polo wieder in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Dessen Fahrer hatte die Fahrweise des 21-Jährigen bereits erkannt und angehalten. Trotzdem entstand beim Aufprall rund 10.000 Euro Sachschaden.

Nach dem Unfall gab der 21-Jähriger wieder Gas und fuhr mit durchdrehenden Reifen weiter in Richtung Zuzenhausen. Hier verlor er an der Einmündung Häuselgrundweg/Hubweg die Kontrolle über seinen VW, der in die Leitplanken prallte. Eine Zeugin beobachtete dann, wie der 21-Jährige ausstieg und davonlief.

Eine Polizeistreife fand den 21-Jährigen schließlich an einer Tankstelle in Zuzenhausen und nahm ihn fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille, ein Drogentest reagierte auf Marihuana. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Obwohl er keine offensichtlichen Verletzungen hatte, kam er zur Untersuchung in ein Krankenhaus und danach in eine Fachklinik überwiesen. Weil sich der 21-Jährige massiv wehrte, wurde der Transport von einer Polizeistreife begleitet. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 21-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt, der VW Polo nicht zugelassen war und auch keinen Versicherungsschutz hat.

Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt. Zudem sieht er einer Anzeige wegen des Verdachts des Drogenbesitzes entgegen.