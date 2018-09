Neckargemünd. (pol/mün) Eine 75 Jahre alte Frau wurde am Sonntag gegen 17 Uhr in der Neckargemünder Hauptstraße von einer Opel-Fahrerin angefahren. Die 29-Jährige hatte den Senior offenbar übersehen, so die Polizei.

Die 75-Jährige verletzte sich bei dem Sturz, rappelte sich dann aber wieder auf und versetzte der Autofahrerin einen Schlag gegen den Hinterkopf.

Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam, trennten die beiden und warteten das Eintreffen des Deutschen Roten Kreuzes sowie der Polizei ab.

Hinweis: In der ersten Meldung der Polizei von einem 75-jährigen Mann die Rede - dies wurde mittlerweile korrigiert.