Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. "Das ist kein Tag, an dem man zur Tagesordnung übergeht", sagte Stefan Geißler bei seiner Begrüßung der rund 60 Demonstrationsteilnehmer auf dem Marktplatz. Zusammengekommen war man am Abend, um für den Frieden in der Ukraine und deren Freiheit Partei zu ergreifen, um sich solidarisch mit den Menschen zu zeigen und um zu fordern: Russland und sein Präsident Putin sollen ihren kriegerischen Angriff auf das souveräne Land sofort stoppen.

Windlichter wurden angezündet und auf den Boden gestellt. Die Menschenmenge versammelte sich darum. "Stop Putin by Russian-Gas-Embargo" war auf einem Transparent zu lesen. Ein Polizeifahrzeug parkte an der Hauptstraße, die Beamten behielten die Demonstration im Blick. Unweit in der katholischen St. Nepomukkirche fand zu gleicher Zeit ein gemeinsames Friedensgebet statt. Mit Liedern und Gebeten wurde ein Zeichen für den Frieden gesetzt.

"Nur zwei Grenzen liegen zwischen uns und der Ukraine", stellte Stefan Geißler fest und fuhr fort: "Es ist wieder Krieg in Europa!" Er ging auch auf die russische Rechtfertigung für den Angriff und die Bombardierung ein, die einen angeblichen Genozid in der Ostukraine verhindern wolle. "Das ist völlig absurd", wies Geißler diese Begründung zurück. "Wir stehen auf der Seite der angegriffenen Menschen, die nun flüchten müssen und sterben", sagte er und sprach von einem Gefühl der Hilflosigkeit angesichts der Gewalt, mit der die Geschichte umgeschrieben werde.

Henriette Katzenstein widersprach ihm in diesem Punkt:" Ich sehe darin keine hilflose Geste und es ist genau richtig, dass auch in kleineren Städten demonstriert wird." Es komme nun darauf an, die beschlossenen Sanktionen mitzutragen – auch wenn das bedeutet, höhere Preise zu zahlen. "Es wird auch auf uns ankommen", sagte sie. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass es ein langer Krieg wird."

Eine Konsequenz daraus wird es auch sein, zivile Hilfe zu leisten, Verletzten zu helfen, Flüchtlinge aufzunehmen. Dabei könne man noch nicht absehen, was auf Deutschland zukomme. "Wir stehen an der Seite der Ukraine", hieß es unisono.

Ilka Schlüchtermann zitierte Markus Engelhardt, Pfarrer an der Frauenkirche Dresden: "Mit wachem Geist und offenen Augen nennen wir im Gebet die schwierigen Dinge beim Namen und bringen sie vor Gott. Händefalten ist daher das Gegenteil von ,Die-Hände-in-den-Schoß-legen’. Die Welt ins Gebet nehmen ist eine eminent politische Tat." Holly Holleber stimmte mit seiner Gitarre Pete Seegers Antikriegslied "Sag mir wo die Blumen sind" an, es folgten Bob Dylans "Blowin’ in the wind" und Joan Baez "We shall overcome", das Protestlied der US-Bürgerrechtsbewegung.

Thomas Schmitz berichtete, wie er als 15-Jähriger gegen die Invasion des "Warschauer Pakts" in die Tschechoslowakei im Jahr 1968 demonstriert hatte und wie er sich in der Friedensbewegung mit derem bekanntem Slogan "Frieden schaffen ohne Waffen" engagiert hatte. Er sprach sich für ein komplettes Embargo gegen Russland aus: "Keinen Euro mehr für die blutigen Gaslieferungen!" Das sei ein starkes Signal für Frieden schaffen ohne Waffen.

Auch der Landtagsabgeordnete und Grünen-Stadtrat Hermino Katzenstein äußerte seine Betroffenheit über den russischen Angriff auf die Ukraine, mit dem man so nicht gerechnet habe.