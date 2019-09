Sein Mitarbeiter arbeitet derweil am Kiel eines Bootes, dessen Bau noch am Anfang steht. Foto: Alex

Von Lukas Werthenbach

Neckarsteinach. Ob Vermisstensuche, brennendes Schiff oder ein anderer Notfall auf dem Wasser: Die meisten Boote, mit denen Polizei und Feuerwehr für die Sicherheit auf Rhein und Neckar im Südwesten sorgen, wurden in der Vierburgenstadt gebaut. "Neckar-Bootsbau Ebert" ist in Hessen die einzige Werft für den Neubau von Booten. Gerade bei der Produktion von Feuerwehrbooten zählt die Firma mit Sitz in der Partikulierstraße nach eigenen Angaben europaweit zu den führenden Adressen: Einsatzboote "made in Neckarsteinach" als Qualitätssiegel.

Eine Wasserfontäne schießt aus dem "HLB Rhein-Ahr", einem Feuerwehrboot, das gerade neu gebaut wurde und am Neckarufer auf seine Auslieferung wartet. Das Wasser spritzt immer höher und weiter. Schnell sind mehrere Hundert Meter auf dem Neckar in die Gischt gehüllt, die der gewaltige Strahl der Löschanlage hinterlässt. "Die Feuerlöschpumpe hat eine Nennleistung von 10.000 Litern pro Minute bei zwölf bar", erklärt Martin Ebert, Geschäftsführer von "Neckar-Bootsbau". Das Wasser wird direkt aus dem Neckar gepumpt und gelangt in Leitungen durch das sogenannte Hilfeleistungslöschboot (HLB) in eine von mehreren steuerbaren Düsen auf Deck. Ein 400 PS starker Motor treibt die Pumpe und ein Stromaggregat an. Zwei weitere Motoren à 800 PS sorgen dafür, dass die "Rhein-Ahr" eine Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern pro Stunde erreicht. Dieses Modell ist das vierte einer Serie von fünf baugleichen Booten aus der Neckarsteinacher Werft. Die Produktionskosten für die vier bereits gebauten Wasserfahrzeuge betragen laut Ebert insgesamt rund sieben Millionen Euro.

Wie der Geschäftsführer erklärt, baut seine Firma pro Jahr etwa ein bis zwei Boote. "Wir nehmen an europaweiten Ausschreibungen teil", sagt der 46-Jährige, "dabei bauen wir hauptsächlich Behördenboote." Jedes Wasserfahrzeug entsteht zunächst in einem Entwurf am Zeichenbrett. "Wir erstellen ein Layout, aus dem hervorgeht, wo auf dem Boot was eingebaut werden soll." Etwa die Position des Motors werde dabei ermittelt. Dies sei wichtig für die Gewichtsverteilung, damit das Boot später gerade im Wasser liegt. "Der Rumpf wird dann dem Gewichtsschwerpunkt angepasst", erklärt der Diplom-Maschinenbau- und Schiffbauingenieur.

Wenn der "Generalplan" fertig ist, geht es in die erste von zwei Werft-Hallen. Hier wird geschweißt, geflext und geschliffen. Der Bootsbau beginnt stets mit einer unscheinbaren Aluminium-Latte, die in einem Gestell befestigt und an einem Ende nach oben gebogen ist. "Das ist der Kiel", sagt Ebert. Dieser Längsverband ist quasi der Grundstein eines jeden Bootes: "Auf dieser Grundlage entsteht nach und nach der Rumpf." Seit über 30 Jahren bestehen die Boote von "Neckar-Bootsbau" vollständig aus Aluminium. "Unser letztes Stahlboot haben wir 1986 gebaut", weiß Ebert. Korrosionsbeständigkeit und das geringere Gewicht seien nur zwei der Vorteile von Aluminium gegenüber Stahl.

Wenn der Rumpf eines Bootes fertig ist, wird er aus der Halle gezogen und per Kran in den angrenzenden Neckar gehoben. Von dort wird er einige Meter am Ufer entlanggezogen und kommt dann wieder an Land in eine zweite Halle. Dort finden die weiteren Arbeiten bis zur Fertigstellung statt.

Eine Besonderheit von "Neckar-Bootsbau" ist laut Ebert, dass hier noch "alles aus einer Hand" gebaut werde. Lediglich für die hölzerne Innenausstattung arbeitet die Werft mit einer Tischlerei zusammen. Alles andere - vom Computer bis zur Toilette - baut das Neckarsteinacher Unternehmen selbst ein. "Heutzutage arbeiten viele andere Werften zum Beispiel mit externen Ingenieurbüros zusammen", sagt Ebert, "aber wir haben unser eigenes."

Boote aus der Neckarsteinacher Werft waren übrigens auch beim schweren Explosionsunglück auf dem Ludwigshafener BASF-Gelände im Oktober 2016 im Einsatz. Bei aller Bestürzung sei man als Bootsbauer "schon ein bisschen stolz, wenn man sieht, dass alles funktioniert", verrät Ebert. "Es ist natürlich nicht schön, wenn man unsere Boote in solchen Fällen braucht, aber gut, dass man sie dann hat."