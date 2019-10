Neckarsteinach. (iz) Die Vierburgenstadt bekommt nach zweijähriger Vakanz wieder einen Arzt. Das teilte Bürgermeister Herold Pfeifer in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung mit. Diese Ankündigung wurde von den Stadtverordneten mit Beifall aufgenommen. Pfeifer gab weiter bekannt, dass der Magistrat 30.000 Euro genehmigt habe, um eine schon länger leer stehende Wohnung im Schönauer Hof zu sanieren. Hier will der neue Arzt zunächst seine Praxis führen, bis in zwei bis drei Jahren das Objekt "Betreutes Wohnen" fertiggestellt ist.

Bei der Realisierung dieses in der Friedrich-Ebert-Straße geplanten Hauses für altersgerechtes Wohnen hat sich allerdings eine Änderung ergeben. Als neuer Investor und Betreiber stellte sich in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung ein Vertreter der Orpea-Group vor. Deren Architekt Martin Schäffer, informierte die Stadtverordneten über das neue Vorhaben.

Die Orpea-Group ist ein französisches gemeinnütziges Unternehmen, das bereits 950 Einrichtungen mit 92.000 Betten betreut. In Neckarsteinach wird es die "Haus Edelberg GmbH" sein, die in der Region bereits ein Seniorenzentrum in Eppelheim betreibt und den bisherigen Bebauungsplan weitgehend übernimmt; das heißt, es wird weiterhin ein Pflegeheim geben, dessen Kapazität aber von bisher 60 auf 75 Plätze erhöht wird, und es werden ebenfalls die drei bisher "Stadtvillen" genannten Häuser gebaut, deren circa 30 Wohnungen aber kleiner werden als bisher geplant.

Die größte Änderung gegenüber dem bisherigen Konzept ist, dass es keine Eigentumswohnungen mehr geben wird, sondern dass die barrierefreien Wohnungen nur noch gemietet werden können. Über den Grundriss und die Mietpreise dieser der Kategorie "Betreutes Wohnen" zugeordneten Wohnungen konnte Schäffer noch nichts sagen.

Nach einer lebhaften Diskussion, in der auch die Frage nach der Anzahl der Stellplätze und die Änderung des Durchführungsvertrags angeschnitten wurden, fasste das Parlament einstimmig den Grundsatzbeschluss, der Übernahme des Bauvorhabens durch die neue Orpea-Gruppe zuzustimmen.

Pfeifer hatte am Anfang der Sitzung weiterhin mitgeteilt, dass es große Schwierigkeiten bereite, eine Deponie für die Entsorgung der verbrannten Teile des ehemaligen evangelischen Kindergartens zu finden; und Roland von Petersdorff, der Leiter des Bauamtes, berichtete, dass es endlich gelungen sei, einen Ansprechpartner bei der Bahn zu finden, der nun die Möglichkeit einer Verlängerung des von Schönau kommenden Radweges entlang der Bahngleise prüfen werde.