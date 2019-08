Neckargemünd. (cm) "Was in den vergangenen Wochen und Monaten passiert ist, erfüllt die Kommunalpolitik mit Sorge", sagte Frank Volk. Der Neckargemünder Bürgermeister nutzte die letzte Sitzung des "alten" Gemeinderates und die erste Zusammenkunft des im Mai gewählten Gremiums für deutliche Worte. "Wir erleben Anfeindungen, die bis zu Handgreiflichkeiten und Mord reichen", erinnerte Volk an den Angriff auf den scheidenden Hockenheimer Oberbürgermeister Dieter Gummer und an die Tötung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Gummer war vor wenigen Wochen vor seinem Wohnhaus von einem Unbekannten attackiert und schwer verletzt worden. "Die Grenze ist erreicht", sagte Volk.

Der Neckargemünder Bürgermeister sieht eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung: In den sozialen Medien würden die Sitten verrohen, beklagte er. "Jeder, der in einem Gremium sitzt, ist freigegeben für verbale Ergüsse", kritisierte Volk und appellierte: "Wir müssen alle dagegen vorgehen, wenn nicht der notwendige Respekt gegenüber einem Amt entgegengebracht wird." Er werde sich zur Wehr setzen und Strafanzeige erstatten, wenn Gremiumsmitglieder oder Mitarbeiter der Verwaltung respektlos angegangen würden, so der Rathauschef.

Es gelte, diesen Respekt einzufordern, sagte er zu den neu gewählten Stadträten. Diese bekamen zum Amtsantritt Kontaktdaten von Anlaufstellen für den Fall, dass sie zum Beispiel beleidigt oder bedroht werden oder Schlimmeres geschieht. "Das Landeskriminalamt verfolgt die Straftaten", so Volk.

Hintergrund Hockenheim/Böhl-Iggelheim. (dpa/lrs) Auch eine Woche nach dem Aussetzen einer Belohnung für Hinweise auf den unbekannten Peiniger von Hockenheims Oberbürgermeister Dieter Gummer (SPD) gibt es noch heiße Spur des Mannes. Zwar seien Dutzende Hinweise eingegangen, aber keine, die die Ermittler entscheidend weitergebracht hätten, [+] Lesen Sie mehr Hockenheim/Böhl-Iggelheim. (dpa/lrs) Auch eine Woche nach dem Aussetzen einer Belohnung für Hinweise auf den unbekannten Peiniger von Hockenheims Oberbürgermeister Dieter Gummer (SPD) gibt es noch heiße Spur des Mannes. Zwar seien Dutzende Hinweise eingegangen, aber keine, die die Ermittler entscheidend weitergebracht hätten, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hatte eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt. Gummer ist nach der Attacke am 15. Juli immer noch in der Klinik, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Er war nach eigener Aussage im Hof seines Hauses in Böhl-Iggelheim angegriffen und niedergeschlagen worden. Der 67-Jährige erlitt Prellungen, Gehirnblutungen sowie einen Kieferbruch und musste operiert werden. Gummer lag tagelang auf der Intensivstation. „Oberbürgermeister Dieter Gummer befindet sich nach einer weiteren Operation derzeit noch in stationärer Behandlung", erklärt Stadtsprecher Christian Stalf. "Er befindet sich auf dem Wege der körperlichen Besserung." Dafür sei weiterhin viel Ruhe erforderlich. Er bitte deshalb nach wie vor ausdrücklich darum, dass in diesem Zeitraum und auch generell die Privatsphäre geachtet und respektiert werde. Die Stadt Hockenheim plant derweil eine offizielle Verabschiedung ihres Oberbürgermeisters. "Diese Veranstaltung wird stattfinden. OB Dieter Gummer wird teilnehmen“, so der Stadtsprecher. Die Verabschiedung findet am Freitag, 23. August, um 19.30 Uhr in der Stadthalle statt (Einlass ab 18.30 Uhr). Eine Teilnahme ist wegen des begrenzten Platzes nur mit einer Eintrittskarte möglich. Die Karten sind ab Dienstag, 13. August, kostenfrei im Ticketshop der Stadthalle (Rathausstraße/Ecke Ottostraße) erhältlich. Der Shop ist dienstags und donnerstags von 17 bis 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Jeder Hockenheimer Bürger bekommt dort gegen Vorlage seines Personalausweises zwei Eintrittskarten ausgehändigt. Wer Karten erhalten hat und an der Verabschiedung nicht teilnehmen kann, wird gebeten, seine Karten im Rathaus oder im Ticketshop der Stadthalle zurückzugeben. Damit haben andere Personen die Möglichkeit, bei der Verabschiedung anwesend zu sein. Der Politiker ist seit 2004 Oberbürgermeister und geht Ende August in den Ruhestand. Ob er noch einmal ins Rathaus zurückkehrt, stelle sich im Laufe der Woche heraus, sagte der Sprecher. Ihm folgt Marcus Zeitler (CDU), der am 21. Juli zum Oberbürgermeister gewählt wurde. Update: Montag, 5. August 2019, 15.47 Uhr

