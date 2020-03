Mauer. (pol/car) Es schien zunächst ein übler Scherz zu sein. Das 1,5 Meter hohe Holzkreuz hinter dem Altar der Katholischen Kirche St. Bartholomäus schien am Dienstag gestohlen. Doch am Mittwoch war klar: Es war nur ein Missverständnis in Mauer.

Der Kirchendiener stellte laut Polizei den Diebstahl am Dienstagnachmittag fest. Das Kreuz sei zwischen Sonntag und Dienstag entwendet worden. Am Mittwoch tauchte das Kreuz aber wieder auf. Nach umfangreichen Recherchen der Polizei konnte der "Fall" doch rasch geklärt werden. Wie sich herauskristallisiert hatte, wurde das Holzkreuz, welches seinen Platz hinter dem Altar hat, vor Monaten abgehängt und entsprechend eingelagert. Darüber hatte der Anzeigeerstatter keine Kenntnis. Es liegt somit keine Straftat vor.

Der Nebeneingang der Kirche ist täglich von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. In diesem Zeitraum ist das Gotteshaus für Jedermann frei zugänglich. Das wertvolle Kreuz wurde erst vor zwei Jahren restauriert.

Update: Mittwoch, 11. März 2020, 15 Uhr