Gaiberg. (agdo) Der tödliche Fahrradunfall, der sich vergangenes Jahr in Heidelbergs Stadtteil Schlierbach durch die dortigen Kölner Teller ereignete, beschäftigt weiterhin auch die Gaiberger. Und zwar so sehr, dass die Freien Wähler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats nun den Antrag auf Entfernung der Kölner Teller stellten. Die Metallnoppen sind an zwei Stellen in der Heidelberger Straße in Gaiberg befestigt.

Die Begründung der Fraktion lautet: "Dass die Kölner Teller montiert wurden, halten wir aus heutiger Sicht für falsch. In Heidelberg haben solche Teller zu einem tödlichen Unfall geführt. Wir können und wollen hier in Gaiberg nicht darauf warten, dass Verkehrsteilnehmer körperlichen Schaden erleiden oder gar zu Tode kommen."

In Heidelberg wurden die Kölner Teller nach Begutachtung eines Experten Mitte Dezember entfernt, in Neckargemünd hingegen möchte man die 2013 montierten Kölner Teller nach einer Prüfung trotz einiger Unfälle behalten. In Gaiberg wurden die Kölner Teller vor etwa einem Jahr auf Wunsch der Anwohner in der abschüssigen Heidelberger Straße installiert.

Dort ist auch eine Tempo-30-Zone. Den Antrag trug Dieter Sauerzapf vor, unterzeichnet ist er von seinen Fraktionskollegen Tobias Aldenhoff sowie Manfred Müller. Wie es nun mit den Kölner Tellern in Gaiberg weitergeht, soll in einer der nächsten Sitzungen diskutiert werden.