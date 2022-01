Region Heidelberg. (luw) Der morgendliche Kaffee oder die Brötchen aus dem Backofen dürften am Sonntag im einen oder anderen Haushalt erst mit Verspätung serviert worden sein: Gegen 8.30 Uhr ist in Neckargemünd samt Ortsteilen Dilsberg und Mückenloch, in Meckesheim und Mönchzell sowie in Wiesenbach der Strom ausgefallen. Dies teilte der Netzbetreiber Syna mit.

Betroffen waren ungefähr 2500 Haushalte, wie Pressesprecherin Diana Stiebe auf RNZ-Nachfrage erklärte. Demnach war "ein defektes Kabel im Erdreich" die Ursache für die Unterbrechung der Stromversorgung. "Der Kabelfehler wurde an unserer Station in der Konrad-von-Dürn-Straße in Neckargemünd angezeigt", so Stiebe.

Entsprechend liege das defekte Kabel im Neckargemünder Ortsteil Dilsberg. Ein Team von Syna nahm laut dem Unternehmen einige Netzumschaltungen vor, sodass bereits gegen 9.15 Uhr ein "Großteil der Betroffenen" wieder mit Elektrizität versorgt war.

In sämtlichen Haushalten floss dann der Strom um 9.58 Uhr wieder, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Die Reparatur des Kabelfehlers soll nun ein Service-Team der Syna übernehmen.

Update: Sonntag, 16. Januar 2022, 20.22 Uhr