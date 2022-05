Von Meike Paul

Meckesheim. Eine noble Gartenparty mit traumhaftem Ambiente: Es war die Premiere für Meckesheim erstes "White Dinner". Im Rahmen der Jubiläums-Feierlichkeiten 1200 Jahre Meckesheim lud am Samstag der SFZ-Musikzug gemeinsam mit Hans-Jürgen Moos auf dessen Anwesen in die "Moos’sche Mühle" ein. Unter der Überschrift "Genuss und Kultur" präsentierte sich dem Besucher hier eine bunte Mischung aus Picknick, Konzert und Vernissage. 300 Karten wurden im Vorfeld dem Jubiläum angemessen für 1200 Cent verkauft. Und auch am Festtag selbst konnten Samuel Obländer und Alwin Katzenberger am Eingang noch einige Tickets ausgeben.

Wer das grüne Anwesen im Herzen der Gemeinde betrat, der wurde zunächst vom zutraulichen Esel "Meckino" begrüßt. Streicheleinheiten und Aufmerksamkeit wurden gerne entgegengenommen. "Ich habe ihn nach dem fränkischen Clanchef benannt, der sich mit seiner Sippe hier ansiedelte und Meckesheim seinen Namen gab", erklärte Moos, der an diesem Tag als Event-Manager fungierte. Mit aufgefächerten Plänen und Handy am Ohr sorgte er für einen reibungslosen Ablauf.

Hausherr Hans-Jürgen Moos genoss den Austausch mit den Dinner-Gästen. Foto: Alex

Die Bierzeltgarnituren wurden weiß eingedeckt. Die Gäste erschienen größtenteils in der gleichen Farbe: weiße Hosen und Sommerkleider, lässige Leinenhemden oder Shirts. Bei der Ausrichtung orientierte man sich in Meckesheim an dem französischen Vorreiter "Diner en blanc" – zu Deutsch: Essen in Weiß, das eine Art Massenpicknicken beschreibt.

"Ist doch mal was anderes. Ein festlicher Rahmen. Aber nichts Hochkandideltes", betonte Moos. In der Originalfassung bringen die Menschen ihre eigenen Tische und Stühle sowie Essen von zu Hause mit. Auch diesmal durfte Essen mitgebracht werden. Der Musikzug hatte aber auch für eine Grillstation gesorgt. Am Abend warteten die Veranstalter zudem mit einem Buffet unterm weißen Zelt auf. "Wir hatten erst überlegt, ob wir auch für die Gäste ein Zelt stellen müssen. Aber zum Glück hat sich die Wetterprognose bewahrheitet", so Moos.

Pünktlich zur Eröffnung um 14 Uhr brannte die Sonne sogar ganz gewaltig. Ein einzelner Baum warf Schatten auf eine lange Tafel. Hier hatten die Freundinnen Chrissy, Heidi und Magret Platz genommen. An der SFZ-Cafeteria hatten sie sich mit Kuchen und Kaffee ausgestattet. "Schöner Ausflug, lecker, alles passt", erklärte Heidi für ihr Trio, das im TSV engagiert ist. Andrew Biermayer hielt in der Cafeteria vor den Kühlschränken die Stellung, verwaltete die rund 20 Kuchenspenden und freute sich über ihren Arbeitsplatz: "Lässt sich klimatisch gut aushalten", meinte sie.

Ein paar Meter weiter richteten Michael Wolf, Harald Kraus und Lukas Eifler die Technik für Sänger Uwe Janssen. Mit seiner Band sorgte der am Abend für gute Unterhaltung und beste Stimmung im Park. Am Mittag aber wurden die Besucher bereits von den Liedern des Musikzug unterhalten. Der musikalische Leiter Stefan Lenz war voll des Lobes ob des gelungen Festes. "Wir freuen uns, dass wir mit dem Ideengeber Hans-Jürgen Moos hier mal was ganz anderes auf die Beine stellen konnten."

Es ist ein Konzept, das ankam und das sich finanziell selbst trägt. Der Überschuss kommt nicht dem Verein zugute. Er wird gesammelt, um die Anschaffung eines Foodtrucks für die alla-hopp!-Anlage zu ermöglichen. "Ziel ist ein finanzieller Grundstock. Die Veranstaltung kann also als Benefiz-Event verstanden werden", erklärte Moos. Von Idee und Umsetzung war auch Bürgermeister Maik Brandt begeistert. Am Mittag kletterte er gemeinsam mit den Organisatoren und Conferencier Lamade auf das Baugerüst an einem zentralen Kunstwerk im Park. Er wünschte einen unvergesslichen Tag und ein unterhaltsames Jubiläumsjahr.

Micha Reichert hatte das Gerüst gestellt und dahinter sein Kunstwerk "Die goldene Stimmgabel des Jahres" verhüllt. Sie war aus einem toten Weidenbaum gefertigt und wurde am Mittag im Rahmen einer eindrucksvollen Baum-Performance fertiggestellt. Die Männer vom Ausschank hatten bei den sommerlichen Temperaturen am meisten zu tun. "Hier haben wie die Mitglieder des Meckser Kerwevereins in ihrer Kernkompetenz eingesetzt", witzelte Stefan Lenz. Klaus Kirsch, Lutz May und Wolfgang Seltenreich zapften im Akkord Bier.

Ob das "Dinner in Weiß" nun zur Sommertradition werden könnte? Hans-Jürgen Moos zuckte mit den Schultern: "Schauen wir mal." Arbeitsaufwand und Ertrag müssten abgewogen werden. Prinzipiell stünde einer Wiederholung aber nichts im Wege. Das dürften nicht nur die großen, sondern auch die kleinen Besucher gerne hören. Für Letztere gab es allerhand Unterhaltung: einen Barfußpfad, eine Fotowand, eine Tischtennisplatte und Federball. Das größte Highlight für sie war und bleib aber Esel "Meckino".