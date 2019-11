Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Zugegeben: Für diejenigen die mit den Abläufen in der kommunalen Politik nicht so vertraut sind, mag es merkwürdig erscheinen: Obwohl in wenigen Wochen bereits das Jahr 2020 beginnt, beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit der Schlussrechnung für das Haushaltsjahr 2018. Wie Kämmerer Martin Stricker berichtete, weist diese noch nicht beschlossene über- beziehungsweise außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von rund 549.000 Euro auf.

Trotzdem sei der Abschluss 2018 dank einer rekordverdächtig hohen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro als positiv zu bewerten. Der Planansatz von rund 1,4 Millionen Euro ist damit laut Stricker um mehr als 950.000 Euro übertroffen worden. Von der 1,5 Millionen Euro starken allgemeinen Rücklage seien aufgrund der hohen Zuführung nur rund 930.000 Euro entnommen worden. Eine ursprünglich vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von knapp 1,3 Millionen Euro war dem Rechnungsamtsleiter zufolge daher nicht erforderlich.

Ähnlich gut stellen sich auch die Zahlen des Eigenbetriebs „Energie- und Wasserversorgung“ dar, die Stricker mit einem Gewinn in Höhe von rund 204.000 Euro belegte. Dieser setze sich aus rund 197.000 Euro im Bereich Wasserversorgung und 7000 Euro bei den Photovoltaikanlagen zusammen. Durch die Anfang 2016 durchgeführte Gebührenerhöhung beim Wasserbezug sei davon auszugehen, dass die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird. Rund 111.000 Euro des Gewinnes von 204.000 Euro im Wirtschaftsjahr 2018 werden, so Stricker, genutzt, um bisher aufgelaufene Verluste auszugleichen. Damit belaufe sich der Vortrag auf die neue Rechnung unter dem Strich aber immer noch auf rund 93.000 Euro.

Inge Hanselmann (CDU) lobte die Arbeit des Rechnungsamtes unter der Ägide von Martin Stricker als „akribisch genau“. Es gebe für alle Ausgaben eine plausible Erklärung, befand Hanselmann. Die über 73.000 Euro Mehrkosten für die Miete der Schulcontainer sind in Strickers Liste ebenso aufgeführt wie die zusätzlichen 423 Euro, die gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 für die Beschaffung von fünf Hundetoiletten entstanden sind. Und selbst die ungeplanten 51 Euro für das Ersatzrad einer Sackkarre tauchen in der achtseitigen Liste auf.

Nur die Kosten von rund 4800 Euro für die E-Bike-Lade- und Servicestation am Pendlerparkplatz stellten Hanselmann vor ein Rätsel: „Warum haben wir da draufgezahlt?“, wollte sie wissen. Schließlich habe es sich hierbei um eine Spende der Volksbank-Neckartal-Stiftung gehalten. Bürgermeister Maik Brandt erklärte, dass die Gemeinde bei den Errichtungskosten in Vorleistung gegangen sei und gab augenzwinkernd zu, dass die Volksbank Anfang 2019 auf ihn zugekommen sei und gefragt habe, ob die Gemeinde das Geld nicht abholen wolle.

Rose Schuh (SPD) erklärte, bei 549.000 Euro Mehrausgaben habe sie zunächst fast der Schlag getroffen. Da unter dem Strich aber das Gesamtergebnis zähle und alles plausibel begründet sei, habe auch sie ein großes Lob an das Rechnungsamt auszusprechen. Ähnlich äußerten sich auch Matthias Grasse (M2) und Jürgen Köttig (MuM). Letztere meinte zunächst in Anspielung auf Vorrednerin Schuh: „Schnappatmung habe ich nicht bekommen.“ Und flugs ergänzte Köttig: „Aber nur, weil ich Vertrauen in unsere Kämmerei habe.“