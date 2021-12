Meckesheim. (lew) Die Sperrung der Straße "Am Sonnenrain" hatte wie berichtet in vergangener Sitzung des Gemeinderats den Ärger der Bürger hervorgerufen. Und auch Bürgermeister Maik Brandt sowie mehrere Gemeinderäte hatten sich alles andere als begeistert über die Sperrung gezeigt, die durch eine private Baumaßnahme bedingt ist. Der Bauherr errichtet am Sonnenrain ein neues Haus und hat dafür von Seiten des Landratsamts des Rhein-Neckar-Kreises eine Genehmigung für die Sperrung der Straße.

"Am 30. November ist Schluss", hatte Bürgermeister Brandt in der Oktober-Sitzung den empörten Bürgern versichert und sich auf eine entsprechende Rückmeldung vom Rhein-Neckar-Kreis bezogen. Doch nun folgte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Hiobsbotschaft für all diejenigen, denen die Sonennrain-Sperrung ein Dorn im Auge ist. Denn wie der Rathauschef selbst mit einem gewissen Zähneknirschen bekanntgab, wurde die Genehmigung für die Sperrung vom Landratsamt bis zum 31. Dezember verlängert. "Wir konnten es nicht verhindern", bedauerte Brandt.

Das stärkste Argument der Gemeinde gegen eine Sperrung des Sonnenrains sei der Neubau des Kreisverkehrs an der Eschelbronner Straße, der künftig die Anbindung an das Baugebiet "Rainbrunnen" sowie an das Neubaugebiet "Vorderer Blösenberg" herstellen soll. Allerdings werde mit dem Bau des Kreisels erst im Januar losgelegt. "Am 17. Januar beginnt die Firma mit den Arbeiten", nannte Brandt erstmals öffentlich ein konkretes Datum für den Start der für Meckesheim so wichtigen Maßnahme.

"Wir wechseln quasi die Baustelle vom Sonnenrain in den Rainbrunnen", meinte Brandt. Dass der Hausbau bis zum 31. Dezember abgeschlossen ist, sei mehr als fraglich, vielmehr sei das Projekt "längst noch nicht fertig". "Da passiert wenig", erkannte auch Jürgen Köttig (MuM). Er forderte die Gemeinde auf, darauf hinzuwirken, "dass da auch wirklich gebaut wird". Dies, so Brandt, sei allerdings schwierig umzusetzen, auch wenn es bei der Geschwindigkeit der Arbeiten ganz klar "noch Luft nach oben" gebe.