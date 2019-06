Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Fast neun Monate liegt der Großbrand bei der Firma Herbold in Meckesheim nun zurück. Über 250 Feuerwehrleute aus der Region waren am frühen Morgen des 10. September stundenlang im Einsatz, um der Flammen Herr zu werden. Die Folgen des Brandes - ausgelöst durch einen technischen Defekt, wie sich später herausstellte - waren dennoch verheerend.

Werner Herbold, einer der beiden Geschäftsführer, sprach damals gegenüber der RNZ von einem Sachschaden in Höhe von geschätzt fünf bis zehn Millionen Euro. Der gesamte Bereich Wareneingang, Versand und Lager sowie Teile der Produktion waren dem Feuer zum Opfer gefallen. Jetzt hat das Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Recyclingmaschinen spezialisiert hat, mit dem Wiederaufbau begonnen.

Logistik- und Fertigungshallen werden komplett neu errichtet. Die Kosten für Abriss und Neubau belaufen sich nach Angaben von Geschäftsführer Werner Herbold auf rund drei Millionen Euro. Der Neubau umfasse 4000 Quadratmeter und werde damit sogar größer sein als vor dem Brand. "Wir bebauen etwa 30 Prozent mehr Fläche", erklärt Herbold.

Der Neubau soll nach seinem Wunsch bereits im September 2019 bezogen werden. Die Bauzeit läge damit bei nur knapp vier Monaten! Der Geschäftsführer ist optimistisch: "Das liegt an der sehr professionellen Arbeit der Beteiligten sowie schneller Entscheidungen in der Gemeinde und im Landratsamt." Auch habe man das Glück gehabt, Unternehmer mit freien Kapazitäten gefunden zu haben.

Offen sei hingegen noch, wie es am Standort Reichartshausen weitergehe. Wie berichtet hatte das Unternehmen hier nach dem Brand eine Lagerhalle in eine Produktionsstätte umgewandelt. "Im Moment tendieren wir dazu, die Produktionsstätte beizubehalten", so Herbold. Er sehe darin eine Chance, den Jahresumsatz von derzeit 25 auf dann 35 oder sogar 40 Millionen Euro zu erhöhen. Dieser Schritt hänge natürlich in erster Linie von der Auftragslage ab.

"Wir stellen zurzeit weitere Mitarbeiter ein", kündigt Herbold auch im personellen Bereich eine Veränderung an. Derzeit habe der Betrieb am Standort Meckesheim 160 Angestellte. Die internen Abläufe werden dem Geschäftsführer zufolge angepasst, um den Verkehr im Industriegebiet zu entlasten. "Wir können jetzt gleichzeitig vier Lkw-Züge auf dem Gelände parken sowie an- und beladen." Es müssten nicht mehr drei davon in der Nachbarschaft warten und dadurch den Verkehr beeinträchtigen.

Doch, auch wenn der Großbrand so gesehen sogar eine Art positiven Nebeneffekt hat, wünscht man sich bei Herbold einen solchen Vorfall verständlicherweise kein zweites Mal. "Es wird eine Brandmeldeanlage in allen Gebäuden für einen sechsstelligen Betrag installiert", berichtet Herbold. "Als Isolierung verwenden wir nun Mineralwolle, die brennt nicht. Wir würden nie wieder eine Halle mit Isolierung aus Kunststoff bauen."