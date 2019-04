Das Alte Rathaus in der Friedrichstraße 22 wird ab dem 29. April zur Baustelle. Foto: Alex

Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Das Warten hat ein Ende: Anfang der kommenden Woche soll mit der Sanierung des Alten Rathauses in Meckesheim begonnen werden. Dann wird das historische Gebäude von 1729 für Monate zur Baustelle, die Fertigstellung ist für das Jahr 2020 geplant. Wie Bauamtsleiter Mark Möllenbruck in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bekanntgab, werden ab dem 29. April die notwendigen Abbruch- und Demontagearbeiten in Angriff genommen - natürlich ganz unter den strengen Vorschriften des Denkmalschutzes.

Die ungewöhnlich hohe Zahl von zwölf Firmen habe die vom Lobbacher Architekturbüro Edinger erstellten Ausschreibungsunterlagen angefragt - mit Ende der Bewerbungsfrist lagen Möllenbruck zufolge zehn Angebote vor. Das günstigste kam mit rund 62.850 Euro von der Firma Eber aus Stuttgart. Zum Vergleich: Der günstigste örtliche Bewerber war die K&R Baugesellschaft aus Meckesheim mit rund 94.400 Euro, die teuerste Offerte kam hingegen mit rund 152.000 Euro von der Firma Rapp aus Mosbach. Das Architekturbüro Edinger habe die Kosten auf rund 76.650 Euro geschätzt.

Gunter Dörzbach (CDU) zeigte sich überrascht, dass eine Firma, die in Meckesheim bisher nicht präsent gewesen ist, das günstigste Angebot abgegeben habe. Möllenbruck erklärte jedoch, dass nach Angaben des Architekten hinlängliche Referenzen vorliegen würden. Bei einer Enthaltung fiel die Zustimmung für die Vergabe an die Firma Eber aus Stuttgart einhellig aus. Bürgermeister Maik Brandt sprach angesichts des zeitnah anstehenden Baubeginns von "erfreulichen Nachrichten", während Rose Schuh (SPD) sich sorgte, dass die Abbrucharbeiten das Maifest der Gemeinde tangieren könnten. Brandt beruhigte jedoch: "Das kriegen wir hin."

Zeitgleich mit den Abbrucharbeiten sollen am 29. April die Arbeiten für den neuen Personenaufzug in Angriff genommen werden. Hierfür hatte das Planungsbüro Schmid & Partner aus Mauer das Leistungsverzeichnis erstellt und die geschätzten Kosten mit rund 59.500 Euro angegeben. Erfreulich aus Sicht der Gemeinde: Auch hier blieb der einzige Bewerber, das Unternehmen Schmitt & Sohn aus Ludwigshafen, mit einem Angebot von rund 50.820 Euro deutlich darunter. "Wird der Aufzug von der Firma auch gewartet?", wollte Rose Schuh wissen, woraufhin Bürgermeister Brandt erwiderte, dass es zum jetzigen Zeitpunkt erst einmal um die Vergabe der Arbeiten gehe. Sich jetzt schon mit der Wartung zu befassen, sei zu früh. Die Aufzugsarbeiten sollen laut Möllenbruck Ende November fertig sein. Hier erfolgte die Zustimmung der Meckesheimer Bürgervertreter für die Vergabe an Schmitt & Sohn einstimmig.

Und auch die Maßnahmen im Bereich Erd-, Entwässerungs-, Beton- und Maurerarbeiten hat der Gemeinderat in die Wege geleitet. Diese sollen am 13. Mai beginnen und bis Ende Juli abgeschlossen sein. Gleichzeitig sind diese Arbeiten für die Kommune bis dato mit den höchsten Kosten verbunden: Die Vergabe erfolgte einstimmig an die Firma Kretz aus Malsch, deren Angebot sich auf rund 233.970 Euro belief. Die K&R Baugesellschaft aus Meckesheim hatte rund 279.000 Euro offeriert, der teuerste von sieben Bewerbern war hingegen die Firma Mackmull aus Elztal mit rund 442.435 Euro. Die Kostenschätzung des Lobbacher Architekturbüros Edinger hatte bei rund 247.100 Euro gelegen.

Bürgermeister Maik Brandt betonte, dass alle drei Arbeitsvergaben und die damit einhergehenden Ausgaben durch den Haushalt abgedeckt seien. Zur Erinnerung: Eine Million Euro sind 2019 für das Alte Rathaus eingeplant.