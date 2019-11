Meckesheim. (lew) „Früher kam der Klärschlamm einfach auf den Acker. Es ist schön, dass man heute noch einen Rohstoff daraus gewinnen kann.“ Die Gewinnung des Phosphors sei im Sinne des Klimaschutzes, da der Rohstoff ansonsten aus fernen Ländern importiert werden müsse. Die Worte von Matthias Grasse (M2) fassten das Stimmungsbild der Gemeinderäte zusammen, die in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig dafür votierten, dass sich der Abwasserzweckverband Meckesheimer Cent an der neu zu gründenden Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH& Co. KG beteiligt.

Bei dieser soll es sich um eine Kommanditgesellschaft handeln, sprich es ist geplant, dass sich hierfür die Betreiber der Kläranlagen und der Rhein-Neckar-Kreis zusammenschließen. So können sie bei der Vergabe von Phosphor-Recyclingverfahren gegenüber privaten Dienstleistern eine stärkere Marktposition erlangen.

Wie Meckesheims Rechnungsamtsleiter Martin Stricker berichtete, wurde der zur Gründung notwendige Gesellschaftsvertrag bereits Anfang Juli diesen Jahres an alle interessierten potenziellen Gesellschafter verteilt – darunter eben auch der Abwasserzweckverband Meckesheimer Cent. Die beteiligten Gemeinden wie auch der Rhein-Neckar-Kreis seien nun gefordert, in ihren Gremien die erforderlichen Beschlüsse zur Beteiligung an der neuen Gesellschaft einzuholen. Aus Meckesheim gab es dafür jetzt also grünes Licht.

Doch wofür eigentlich? Dies zu erläutern kam wiederum Rechnungsamtsleiter Martin Stricker zu, der zunächst die Bedeutung des Phosphors als wichtigen Bestandteil des Düngers für die Landwirtschaft hervorhob. Deutschland müsse den hierzulande nicht natürlich vorkommenden Rohstoff allerdings aus China, Marokko, den USA oder Russland importieren. Um von teils instabilen Regionen unabhängig zu sein, habe der Bundestag Mitte 2017 eine neue nationale Klärschlammverordnung beschlossen. Denn Klärschlamm, ein Abfallprodukt aus Abwasseranlagen, beinhaltet erhebliche Mengen Phosphor. Stricker: „Mit recyceltem Phosphor aus Klärschlämmen könnte Deutschland einen großen Anteil seines Bedarfes selbst decken.“

Der Rhein-Neckar-Kreis habe das Phosphor-Recycling aus Klärschlämmen 2016 in seine strategischen Ziele aufgenommen und die Projektentwicklung an die AVR UmweltService GmbH delegiert. Welches Verfahren zum Phosphor-Recycling künftig angewendet werden soll, werde derzeit noch geprüft. Ziel der neuen Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co. KG ist Stricker zufolge „eine langfristig gebührenstabile und sichere Verwertung von Klärschlämmen“. Die Gründung der Gesellschaft ist demzufolge für die erste Jahreshälfte 2020 vorgesehen.

Hans-Jürgen Moos (SPD) schloss sich den eingangs erwähnten Worten seines Ratskollegen Matthias Grasse an: „Ökologisch ist das auf jeden Fall sinnvoll, ich finde es super.“ Gunter Dörzbach (CDU) erklärte ebenso die grundsätzliche Zustimmung seiner Fraktion und hakte nach, welche Kosten hierbei auf die Gemeinde zukommen. „Das jedoch ist Martin Stricker zufolge im Moment noch völlig unklar.