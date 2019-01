Dieser Leguan wurde vor einer Woche an einer Landesstraße ausgesetzt. Foto: Tierrettung

Meckesheim. (cm) Groß war das Entsetzen bei Tierfreunden, als am Freitag vor einer Woche auf einem Feldweg neben der Landesstraße 549 zwischen Meckesheim und Eschelbronn ein ausgesetzter grüner Leguan fast erfroren wäre. Das über 50 Zentimeter große und über fünf Kilo schwere Reptil konnte gerade noch von der Tierrettung Unterland gerettet werden.

Auch die Tierrechtsorganisation Peta ist entsetzt und setzt eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise aus, die zur "Verurteilung" desjenigen führen, der den Leguan "entsorgen" wollte, heißt es. Zeugen können sich unter Telefon 07132/8599719 an die Tierrettung oder unter 01520/7373341 und per E-Mail an Peta wenden - auch anonym.

"Das Aussetzen von Tieren ist eine Straftat", sagt Jana Hoger, "Fachreferentin für tierische Mitbewohner" bei Peta. Häufig hätten sich Halter von im Internet gekauften Exoten nicht ausreichend mit den Bedürfnissen der anspruchsvollen Lebewesen auseinandergesetzt. "Oft wachsen ihnen dann Aufwand, Kosten und - im wahrsten Sinne des Wortes - die Tiere selbst über den Kopf", so Hoger.

Peta fordert ein generelles Haltungsverbot von Exoten in Privathaushalten und kritisiert, dass der Kauf von hochgiftigen Schlangen sowie anderen gefährlichen und anspruchsvollen Tieren auch ohne dringend erforderliches Fachwissen erlaubt ist.