Mit einer Drehleiter gelangte die Wehr von oben an den Kamin. Foto: Feuerwehr Meckesheim

Meckesheim-Mönchzell. (lew) In einem Haus in der Hauptstraße von Mönchzell ist es am Sonntag gegen 23.15 Uhr zu einem Kaminbrand gekommen. Wie Feuerwehrkommandant René Faul auf RNZ-Nachfrage berichtete, rückten die Wehren aus Meckesheim und dem Ortsteil Mönchzell mit rund 20 Mann aus, nachdem zunächst Abteilungskommandant Armin Katzenberger telefonisch über den Kaminbrand informiert worden war. Nach einer Erkundung ließ der Mönchzeller Abteilungskommandant dann beide Abteilungen alarmieren.

"Der Kamin hat vollgebrannt", erklärt René Faul die Situation, die sich ihm und seinen Wehrkameraden beim Eintreffen vor Ort bot. Wodurch genau der Brand ausgelöst wurde, konnte der Kommandant hingegen nicht sagen. Dafür gebe es viele mögliche Ursachen: von falschem Brennholz über eine falsche Belüftung bis hin zu einer Entzündung von Glanzruß, der sich wiederum bei einer fehlerhaften Beheizung im Kaminrohr bilden könne.

Als Sachverständigen habe die Feuerwehr deshalb auch einen Schornsteinfeger hinzugerufen, der den Schlot über die Drehleiter fachgerecht reinigte. Aufgabe der Wehr sei es gewesen, währenddessen den Brandschutz im Haus sicherzustellen. Eine geringe Luftzufuhr habe schon gereicht, so Faul, um den "intensiven Kaminbrand" wieder aufflackern zu lassen.