Von Anjoulih Pawelka

Meckesheim/Sinsheim. Benjamin Scherer ist Mathematik- und Sportlehrer mit Leib und Seele. Der 33-Jährige könnte es dabei belassen. Benjamin Scherer ist aber auch Visionär. Er will mehr. Will das Schulsystem ein Stück weit verbessern. Das digitale Zeitalter in die Klassenzimmer bringen. Er vergleicht das Lernen in der Schule mit einem 30-jährigen Schlaf, aus dem man erwacht. Vieles habe sich verändert, nur in der Schule sei alles genau so wie damals, als er Abitur gemacht habe. Daher hat er zusammen mit Serjoscha Frei und Volker Hoffmann, ebenfalls Lehrer, ein Programm für den Matheunterricht entwickelt.

Sechs Bücher liegen vor Scherer auf dem Tisch. Modernes Design, ansprechende Aufmachung. Ein Junge mit Kapuzenpullover sprüht das Thema des Buches an eine Wand: Analysis, Stochastik, analytische Geometrie. Darüber in Druckbuchstaben: Mathekicker Oberstufe. Wenn Scherer sein System erklärt, kommt er ins Schwärmen. "Ich merke immer wieder, dass Tablet und Smartphone viel zu wenig im Unterricht genutzt werden", sagt er.

Scherer redet schnell, hat viel zu erzählen. Das Konzept beruht darauf, digitales und analoges Lernen zu verknüpfen. Denn "Bücher sind in der Schule unabdingbar", sagt der zweifache Vater. Also hat das Team um Scherer Matheübungsbücher konzipiert. In mühevoller Arbeit haben der Lehrer, der in der Meckesheimer Gesamtschule eine zehnte Klasse unterrichtet, und seine Partner sich Aufgaben zu allen Themen des Lernplans überlegt. Realitätsnah sollten sie sein.

In den Übungsaufgaben geht es beispielsweise um ein Mädchen, das Hausarrest hat, aber unbedingt auf eine Party möchte. Es stellt sich die Frage, wie lang die Leiter, über die es aus dem Haus klettern möchte, sein müsste, wenn sie im 68-Grad-Winkel an die Hauswand gelehnt wird. Da wird es plötzlich nachvollziehbar, dass Trigonometrie auch im Alltag nützlich sein kann. Aber auch um Alkohol und die durchschnittliche Zeit, die Schüler mit ihren Smartphones verbringen, geht es in den Aufgaben. Solche Beispiele motivierten die Schüler, ist sich Scherer sicher.

Neben jeder Aufgabe gibt es einen QR-Code, eine Art Barcode. Den muss der Schüler mit seinem Smartphone oder Tablet fotografieren und bekommt das passende Erklärvideo angezeigt. Das könne man sich so oft anschauen, bis man den Stoff verstanden habe, erklärt Scherer und schmunzelt dabei. Denn: "Der Lehrer macht das nur einmal."

500 dieser Videos wurden bereits gedreht. Natürlich gäbe es jede Menge solcher Filmchen auf der Plattform YouTube, erzählt er. Aber für Schüler sei es schwer, das passende Video zum Stoff zu finden, und dort vor allem nicht den Überblick zu verlieren. "Die Schüler leben von Struktur", findet Scherer.

Den Mathekicker, wie sich die Bücher nennen, gibt es für die zehnte Klasse aller Schularten sowie in vier Büchern für die komplette Oberstufe. Alles ist auch digital erhältlich. Primär geht es Scherer dabei nicht ums Geld - dafür war das Projekt viel zu aufwendig. Ein Jahr hat das Team daran gearbeitet. Alleine mit der Grafik haben sie sich Monate beschäftigt. Videos angeschaut, verbessert, weiterentwickelt. Alles viel Arbeit. Aber: "Wir haben das mit Herzblut gemacht", sagt Scherer, der Lehrer und Visionär, voller Überzeugung.