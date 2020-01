Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Neues Jahr, neue Ziele: Dieses Motto gilt nicht nur im Privaten, sondern auch auf öffentlicher Ebene. Nur, dass im Falle von Meckesheim eines dieser neuen Ziele sehr weit entfernt ist: 7020 Kilometer in westlicher Richtung, um genau zu sein. Dort liegt die US-Kleinstadt Harrison, mit der die Elsenztalgemeinde bekanntlich künftig städtepartnerschaftliche Bande anstrebt.

Den Ausklang des alten Jahres nutzte Bürgermeister Maik Brandt dafür, um dem im US-Bundesstaat Ohio gelegenen Harrison einen Besuch abzustatten. Auf eigene Kosten und gemeinsam mit seiner Frau Arzu und den Kindern Nayla und Carl. "Ein herzlicher Empfang war uns gewiss", freute sich der Rathauschef rückblickend in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Ein Beleg dafür: "Unser Terminkalender war von vorne bis hinten voll". Jeder wollte den Bürgermeister aus der künftigen "sister city" kennenlernen.

Von seinem US-Amtskollegen William Neyer (r.) wurde Bürgermeister Maik Brandt in Harrison ehrenhalber zum „Cop“ ernannt. Foto: privat

Als "Gastgeschenk" hatte Brandt die vonseiten Meckesheims unterzeichnete Willenserklärung zur Städtepartnerschaft im Gepäck, die er vor Ort feierlich an seinen Amtskollegen William Neyer überreichte. Außerdem habe er sich bei der örtlichen Feuerwehr und bei der Polizei vorgestellt. Letztere machte den 49-Jährigen, der vor seinem Rathausjob bekanntlich selbst als Polizist gearbeitet hat, ehrenhalber zum "Cop".

"Ich dürfte sogar Verhaftungen vornehmen", berichtete Brandt mit einem Augenzwinkern und fügte hinzu, man habe ihm zu verstehen gegeben, dass er sich um etwaige Strafzettel in Harrison keine Gedanken zu machen brauche.

Doch auch abgesehen von den vielen offiziellen Terminen sei für ihn und seine Familie noch etwas Zeit für Freizeitaktivitäten gewesen. So habe er den Eindruck gewonnen, dass die hügelige Landschaft rund um Harrison der des Kraichgaus gar nicht so unähnlich sei. "Und sie ist sehr tierreich." Der Rathauschef berichtete von Truthähnen, Waschbären, Stinktieren und einem Puma-Angriff, den es just während seines Aufenthalts in der Nähe der US-Kleinstadt gegeben habe.

Ein naher See biete außerdem ein Paradies zur Naherholung. Ein fester Treffpunkt der Gemeinde sei sonntags die Messe in der Old St. Mary’s Church. Die Gottesdienste würden übrigens aufgrund der Immigrationshistorie auf Deutsch und auf Englisch abgehalten werden. "Direkt nach der Kirche geht es in den Ratskeller", erzählte Brandt. "Vielleicht sollte ich das auch unserem Pfarrer mal vorschlagen." Die Atmosphäre habe er dabei als "sehr nett" empfunden.

Die Amerikaner hätten es sich zudem nicht nehmen lassen, die Gäste aus Deutschland ins nicht weit entfernte "Hofbräuhaus" Newport einzuladen, das es durchaus mit dem berühmten Münchner Vorbild aufnehmen könne. Mehr Eindruck bei den Kindern habe hingegen der Besuch des Nationalmuseums der US Airforce in Dayton hinterlassen. Und auch der örtliche Football-Verein, die Harrison Wildcats, hätten jetzt vier neue Fans …

Auf den Rückblick ließ Brandt einen kurzen Ausblick folgen. Als Termin für die förmliche Unterzeichnung des Städtepartnerschaftsvertrags brachte Brandt das Anfang Mai stattfindende "Mei Fescht" in Meckesheim ins Spiel. Dann soll Harrisons Bürgermeister Neyer mit einer Delegation in der Elsenztalgemeinde zu Gast sein. Die Gemeinderäte zeigten sich mit dem Vorgehen grundsätzlich einverstanden. Jürgen Köttig (MuM) äußerte lediglich den Wunsch, dass man unbedingt daran denken solle, auch den Ortsteil Mönchzell in die städtepartnerschaftlichen Pläne miteinzubeziehen.