Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Die Sanierungsarbeiten an der Luisenstraße, die als Teilstück der K4178 den Ortskern mit dem Ortsteil Mönchzell verbindet, feiern bald "Geburtstag". Am 5. März laufen die Arbeiten dann bereits seit einem Jahr, wobei dieses kleine Jubiläum niemanden so recht in Feierlaune versetzt. Denn, wäre es nach dem ursprünglichen Zeitplan gegangen, dann hätte die Sanierung der Luisenstraße bereits Ende November 2018 abgeschlossen sein sollen. Doch stattdessen ist jetzt, Ende Februar 2019, die Luisenstraße immer noch eine Baustelle und es stellt sich die Frage: Wann hat dieser Zustand für Anwohner und Bürger endlich ein Ende?

In der jüngsten Gemeinderatssitzung war es an Bauamtsleiter Mark Möllenbruck darauf eine Antwort zu geben - und die sorgte bei allen Beteiligten für Erleichterung. "Die Hauptarbeiten sind abgeschlossen", verkündete Möllenbruck. Bis zum 15. März sollen auch die noch ausstehenden Restarbeiten an der barrierefreien Bushaltestelle und im Bereich der Gehwege fertiggestellt werden. In der Woche ab dem 18. März werde die Baustelle dann an das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises übergeben, welches für das Aufbringen der Straßendecke auf der Kreisstraße zuständig ist. Wie lange dies dauert, sei von der Witterung abhängig.

Bei aller Freude darüber, dass es auf der Luisenstraße also bald wieder "Freie Fahrt" heißt, stellt sich dennoch die Frage, warum die Arbeiten nicht planmäßig im November abgeschlossen werden konnten. Die RNZ hat bei Bürgermeister Maik Brandt nachgehakt. Er sagt: "Problematisch war das zeitgleiche Arbeiten von zwei Firmen auf der Baustelle." Dies habe unter anderem zu Einschränkungen bei der Logistik geführt.

Weitere Verzögerungen hätten sich bei Sanierungsarbeiten ergeben, die im offenen Graben statt im geschlossenen Verfahren erfolgen mussten. Schäden im Untergrund, wie etwa im Bereich der Kanalhausanschlussleitungen, hätten zu Mehrarbeiten geführt, die so im Vorfeld nicht vorherzusehen gewesen seien. Weder für die Gemeinde, noch für die Baufirmen, noch für das zuständige Ingenieurbüro. Gleichzeitig zeigt Brandt Verständnis für den Unmut einzelner Bürger über die Verzögerung, den diese zuletzt auch immer wieder in den Gemeinderatssitzungen zum Ausdruck gebracht hatten. Der Rathauschef macht aber auch deutlich: "Die Luisenstraße ist eine der wichtigsten Straßen Meckesheims". Die Arbeiten sollen, wie Brandt erklärt, "so gut wie möglich gemacht werden, sodass die nächste Sanierung noch lange auf sich warten lassen kann."

Auch für Baustellen-Kümmerer Otto Filsinger bedeutet dies, dass er das von der Gemeinde zugewiesene Amt nun deutlich länger ausfüllt, als ursprünglich geplant. Auf RNZ-Nachfrage zeigt Filsinger deshalb aber keinen Groll. Seinen Beobachtungen zufolge habe die Baufirma keinen Betriebsurlaub gemacht und gegen Jahresende sogar an mehreren Samstagen gearbeitet, um die Verzögerungen im Zeitplan möglichst gering zu halten.

Die Kritik des Kümmerers richtet sich eher in Richtung der Planer: "Ich kann mir vorstellen, dass der Zeitplan sehr ambitioniert aufgestellt wurde." Viele der Anwohner hätten schon früh geahnt, dass die Sanierung nicht wie vorgesehen fertig wird. In aller Regel habe er die Stimmung bei den Meckesheimer Bürgern gelassen erlebt - zumindest so lange, wie die Zufahrt zu den Grundstücken möglich war. Der Frost habe dies in einigen Fällen zuletzt für knapp fünf Wochen verhindert.