Meckesheim. (pol/mare) Kaum war der nagelneue Kompressor geliefert - da war er auch schon wieder weg. Wie die Polizei meldet, stahlen ihn Unbekannte Mittwochnacht.

Aber der Reihe nach: Am Dienstagnachmittag wurde der Kompressor von einer Spedition zur Aral-Tankstelle in der Zuzenhäuser Straße gebracht. Noch verpackt auf einer Palette. So stand er dann auch über Nacht da. Schließlich wiegt der Kompressor über 2 Tonnen und hat die Maße 88 mal 80 mal 200 Zentimeter.

Zwischen 23.15 und 4 Uhr müssen ihn die Täter auf ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger geladen haben. Der Schaden beläuft sich auf über 3000 Euro.

Zeugen können sich bei der Polizei melden. Und zwar unter Telefon 06226/1336 beim Polizeiposten Meckesheim oder beim Revier in Neckargemünd, Rufnummer 06223/92540.