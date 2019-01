Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Die Temperaturen sind im Keller und einer von zwei Heizkesseln an der Karl-Bühler-Schule ist "irreparabel defekt". Das berichteten Bürgermeister Maik Brandt und Hauptamtsleiter Uwe Schwarz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Besonders ärgerlich: Der Kessel gab seinen Geist Anfang 2016 kurz nach Ablauf der Gewährleistungspflicht auf. Versuche, die Montagefirma dazu zu bringen, wenigstens einen Teil der Kosten für einen neuen Heizkessel zu übernehmen, seien gescheitert. "Trotz juristischer Unterstützung", so Brandt.

Und warum hat sich die Gemeinde nach dem Scheitern der Gespräche nicht gleich um eine Neubeschaffung gekümmert? Um dies zu beantworten, holt der Rathauschef etwas weiter aus: Beim Auftreten des Defektes habe damals noch das knapp 13 Millionen Euro teure Sanierungsprojekt der zum Schulkomplex gehörenden Auwiesenhalle zur Debatte gestanden. Brandt: "Als ich Ende 2016 das Amt übernahm, wurde zeitintensiv nach anderen Lösungsansätzen einer Sanierung gesucht. Einer der Knackpunkte war die defekte Heizungsanlage. Hier sollte kein Schnellschuss erfolgen."

Zwischenzeitlich stehe jedoch weitgehend das neue Konzept mit circa der Hälfte der zuvor veranschlagten Kosten. Die Sanierung der Halle habe sich aber in der jüngsten Klausurtagung auf 2022/2023 verschoben. Für den defekten Heizkessel galt hingegen, so Brandt: "Weiter zu warten war nicht möglich."

Wichtig ist es dem Bürgermeister darauf hinzuweisen, dass die Schüler "in keinem Moment im Kalten" saßen - so weit hätte es nur kommen können, "falls der einzig funktionstüchtige Kessel auch noch in die Knie gegangen wäre".

Hauptamtsleiter Schwarz nannte einen weiteren Grund, warum der Austausch so lange auf sich warten ließ: "Wir haben verzweifelt nach einer Heizungsfirma gesucht." Installationen dieser Art würden nämlich nur größere Betriebe durchführen, weshalb man zu zwei Firmen Kontakt aufgenommen habe, die sich beide vor Ort einen Überblick verschafften. Letztendlich habe aber nur die Firma Essenpreis Haustechnik GmbH aus Östringen ein Angebot vorgelegt. Dieses belaufe sich inklusive Anpassungsarbeiten auf rund 39.000 Euro.

Freude kam im Gemeinderat angesichts dieser hohen Ausgabe keine auf, andererseits wurde auch die Dringlichkeit erkannt, die der Hauptamtsleiter mit den Worten "Es ist Winter und momentan wird nur mit einem Heizkessel geheizt" unterstrich. Der Erkenntnis von Jürgen Köttig (MuM), dass man eigentlich gar keine andere Möglichkeit habe, als den Auftrag an die Firma Essenpreis zu vergeben, hatte das restliche Räterund nichts entgegenzusetzen. Das Votum für eine Vergabe an das Östringer Unternehmen fiel entsprechend einstimmig aus.

Inge Hanselmann (CDU) hakte nach, wann die Installation erfolgen könne und erhielt daraufhin von Schwarz die Antwort: "In sechs bis acht Wochen." Auf RNZ-Nachfrage ergänzte Brandt: "Die Arbeitsausführung hängt hauptsächlich an der Lieferzeit. Die Ferien an Ostern werden realistisch für den Einbau sein."