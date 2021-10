Die geplante neue Erdgasleitung ist auf dieser Skizze, die von der Internetseite von Terranets BW stammt, in grüner Farbe dargestellt. Sie verläuft unter anderem durch Meckesheim. Das Unternehmen betont aber, es gebe noch keine „grundstücksscharfen Trassenverlauf“. Die blaue Linie ist eine bereits existierende Terranets-Leitung. Grafik: Terranets

Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Mit einer ganzen Reihe Zahlen wurden die Mitglieder des Gemeinderats sowie die anwesenden Bürger in der jüngsten Sitzung im Feuerwehrgerätehaus konfrontiert. Zu Gast waren Vertreter von "Terranets BW". Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart plant wie berichtet eine 250 Kilometer lange Erdgasleitung in Süddeutschland, die zwischen Dossenheim und Spechbach auch einmal quer durch die Region rund um Heidelberg verlaufen soll.

Den spezifischen Blick auf Meckesheim warfen Maren Raubenheimer, Projektleiterin für den Abschnitt Mannheim-Hüffenhardt, sowie Timo Breitenbücher, Fachmann für Leitungsrechte. Auf einer Länge von etwa sechs Kilometern wird die Gasleitung auf Meckesheimer Gemarkung verlaufen. Bis 2026 soll der Trassenausbau in diesem Abschnitt erfolgen. Zur Bauphase bemerkte die Projektleiterin: "In zwei bis drei Monaten sind wir durch und nach einem halben Jahr sehen Sie nicht mehr, dass wir da waren."

Hellhörig wurden Räte und Besucher als es hieß, dass für die Verlegung der Pipeline ein 34 Meter breiter Arbeitsstreifen benötigt wird. Im Zuge der Arbeiten werden die Rohre in einer Tiefe zwischen 1,20 und 1,50 Metern unter der Erde verlegt. Nach Abschluss der Arbeiten soll ein zehn Meter breiter Schutzstreifen um die Leitung verbleiben. In diesem darf unter anderem keine Bebauung errichtet werden. Man werde bei der Verlegung der Pipeline aber nicht unter bestehender Bebauung durchgehen, reagierte Raubenheimer auf eine Frage von Susanne Vogt (CDU), die Bedenken wegen der Aussiedlerhöfe im Mauermer Weg 10 und im Lochäcker 1 geäußert hatte. Landwirtschaftliche Nutzung im Schutzstreifen soll weiter möglich sein – auch der Anbau von Sonderkulturen wie zum Beispiel Wein. Dem Bau von Radwegen stehe ebenfalls nichts entgegen.

Das Meckesheimer Industriegebiet sei hingegen ein Bereich, wo "Terranets BW" sich fragen müsse "Wie kommen wir da durch?", betonte Raubenheimer mit Blick auf die Planungen. Bürgermeister Maik Brandt bemängelte, dass das Industriegebiet Bruchwiesen "unsauber" gezeichnet ist. Eine ganze Reihe von Unternehmen sei dort nicht eingetragen. Inge Hanselmann (CDU) richtete ihr Augenmerk zudem auf das im Flächennutzungsplan ausgewiesene Mischgebiet kurz vor dem Rückhaltebecken im Mönchzeller Oberbrühl. "Das wollen wir für die Leitung nicht aufgeben", machte sie deutlich. Einig war sich der Gemeinderat auch, dass die Bebauung Schelmenberg in Mönchzell keine Einschränkungen erfahren darf.

Hans-Jürgen Moos (SPD) sah in der Eisenbahnlinie einen weiteren "enormen Knackpunkt". Raubenheimer erklärte, dass Bahnlinie, Bundesstraße B 45 und auch der Fluss Elsenz mit Tunneln unterquert werden sollen. Neben Baugrunderkundungen werde es auch eine Umweltverträglichkeitsstudie geben, welche die Auswirkungen der Planung auf Natur und Mensch im Detail betrachtet. In der ersten Jahreshälfte 2023 will "Terranets BW" einen Antrag auf Planfeststellung beim Regierungspräsidium einreichen.

Mit welchem Druck das Gas durch die Leitungen fließt, wollte Matthias Grasse (M2) wissen. Laut der Projektleiterin beträgt dieser im Normalbetrieb 80 bar, konstruiert sei die Leitung aber für einen Druck bis 100 bar. Die Wartung erfolge, indem etwa alle vier Wochen ein Überflug stattfinde. Mittels Flugtafeln – Din A4 große rote Karten an gelben Stangen – werde die Gasleitung hierfür markiert.

Die Gretchenfrage stellte schließlich Inge Hanselmann: "Die Bürger werden sagen, ich will nicht, dass das durch meinen Acker oder durch meinen Garten geht. Was machen Sie dann?" Noch sei die Planung nicht "grundstücksscharf" antwortete Raubenheimer. Generell herrsche aber großes Interesse an einer einvernehmlichen Einigung mit den Besitzern. "Ein Enteignungsverfahren ist die ,Ultima ratio’", ergänzte Breitenbücher als Fachmann für Leitungsrechte. Man müsse sehen, dass das öffentliche Interesse hier das private Interesse überwiege. Den betroffenen Grundstückseigentümern werde eine Aufwandsentschädigung für das Unterzeichnen der Verträge gezahlt, ebenso wie eine Entschädigung für eventuelle wirtschaftliche Einbußen.

Eine noch nicht terminierte Bürgerinformationsveranstaltung soll weitere Einblicke in das Projekt geben und den Dialog mit den Bürgern ermöglichen.