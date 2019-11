Meckesheim. (lew) Die Gemeinde Meckesheim schlägt ab dem 1. Januar 2020 einen neuen Weg ein: Mit überwältigender Mehrheit bei einer Enthaltung hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Einführung einer Konzessionsabgabe für den Eigenbetrieb Energie- und Wasserversorgung beschlossen. Bei der Konzessionsabgabe handelt es sich um eine Nutzungsgebühr für das Verlegen von Leitungen über beziehungsweise unter öffentlichen Straßen und Wegen.

Der Eigenbetrieb umfasst die Versorgung mit Wasser sowie die Energiegewinnung durch Photovoltaikanlagen im Gemeindegebiet. Wie nun zu erfahren war, erwirtschaftet der Eigenbetrieb seit Jahren Gewinne, die auch dank der Gebührenerhöhung zum Jahresbeginn 2016 mittlerweile einen beträchtlichen Umfang angenommen haben – allein 2018 rund 204.000 Euro. Rechnungsamtsleiter Martin Stricker erläuterte, dass die wiederholten Gewinnabschlüsse dazu führen, dass wohl noch in diesem Jahr die aus den Vorjahren vorhandenen Verlustvorträge gänzlich ausgeglichen werden können.

Der Eigenbetrieb sei dann steuerlich als Gewerbebetrieb einzustufen. Sprich: Die ab dem Wirtschaftsjahr 2020 entstehenden Gewinne sind künftig der Gewerbesteuer und auch der Körperschaftssteuer nebst Solidaritätszuschlag zu unterwerfen. Die nun beschlossene Einführung der Konzessionsabgabe stellt somit eine Optimierung der Steuerbelastung dar.

Hierfür wurde die Betriebssatzung dahingehend angepasst, dass künftig eine Gewinnerzielungsabsicht nicht mehr ausgeschlossen ist. Der Wasserversorgungsbetrieb darf, so ist es gesetzlich festgelegt, zehn Prozent seines Umsatzes als Konzessionsabgabe an die Gemeinde zahlen. In Meckesheim entspricht dies aktuell einem Betrag von etwa 60.000 Euro.

„Das scheint ein vernünftiger Schritt zu sein“, meinte Jürgen Köttig (MuM) und betonte: „Wir behalten weiter die Hoheit.“ Und auch Steffen Nahler (M2) kam zu dem Schluss: „Es kann eigentlich nichts schiefgehen.“ Ein Argument, das Inge Hanselmann (CDU) gut nachvollziehen konnte und mit den Worten „Wir sind nicht verpflichtet Gewinn zu machen, wir haben nur die Erlaubnis, Gewinn zu machen“ unterstützte.

Hans-Jürgen Moos (SPD) befand, dass die Einführung der Konzessionsabgabe betriebswirtschaftlich auf jeden Fall Sinn macht, vergaß aber nicht hervorzuheben: „Die Profitabilität haben unsere Bürgerinnen und Bürger mit ihren Abgaben hergestellt.“

Letzteres brachte Rose Schuh (SPD) dazu, eine Gebührenreduzierung anzuregen. Aus ihrer Sicht sei das der logische Schritt. Von Rechnungsamtsleiter Stricker gab es jedoch diesbezüglich zunächst einmal eine Absage: „Ich würde erst abwarten, ob es so weitergeht.“ Sollte dies der Fall sein, könne man in zwei bis drei Jahren tatsächlich über eine Gebührenreduzierung nachdenken.