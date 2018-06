Meckesheim. (IAH) Ganz neu gibt es eine E-Bike-Ladestation neben dem Fahrradständer auf dem Pendlerparkplatz. Bürgermeister Maik Brandt weihte sie während der Jubiläumsfeier zum 150-jährigen Bestehen der Elsenztalbahn ein. "Das passt", sagte er, denn nun hätten Bahnpendler die Möglichkeit, ihr Elektrofahrrad hier aufzuladen, während sie mit der Bahn unterwegs zur Arbeit sind.

In den abschließbaren Fächern kann man mit dem selbst mitgebrachten Ladegerät den Akku nachladen, außerdem den Helm und einen kleinen Rucksack ablegen. Eine weitere Steckdose kann zum Aufladen des Handys genutzt werden. "Danke", wendete sich Brandt an Michael Knee, den Geschäftsführer der Volksbank-Neckartal-Stiftung, welche die Station mit 5000 Euro ermöglicht hat. Ein "Danke" ging auch an Andreas Boin vom Netzanbieter Syna, der die Ladestele verkauft hat. Ein weiteres "Danke" wurde der Firma Kress zuteil, die ganz kurzfristig die Installation übernommen hat.

Nicht nur Bahnpendler, sondern auch andere Vorbeiradelnde könnten sich hier mit neuer, elektrischer Energie versorgen, fügte der Grünen-Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein an. Denn das mit dem Schlüssel funktioniere ganz einfach mit einem Euro-Stück als Pfand, so wie bei einem Schrank im Schwimmbad.

Der Kreis plane außerdem, hier eine Radservice-Station mit Reparaturmaterial, Pumpe und Luftdruckmessgerät einzurichten. Das ist ein weiterer Schritt, Fahrrad-Freundlichkeit zu schaffen, ergänzte Knee, denn die Volksbank-Stiftung spendet insgesamt zwei Stationen in die Region, sodass ein ganzes Netz von Lademöglichkeiten für Pedelecs entsteht.