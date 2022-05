Meckesheim. (lew) Eine Aufklärungsquote von 73 Prozent – gemeinsam mit Lobbach bedeutet dies für Meckesheim die beste im Bereich des Polizeireviers Neckargemünd. "Und das im Jubiläumsjahr! Was will man mehr?", lobte Gerhard Mackert im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung. In dieser stellte der Leiter des Reviers Neckargemünd die Kriminalstatistik der Gemeinde Meckesheim für das Jahr 2021 vor.

Als "nahezu gleichbleibend" bezeichnete der Erste Kriminalhauptkommissar Mackert die Zahl der erfassten Straftaten. Es sei lediglich ein leichter Anstieg von 209 im Jahr 2020 auf 215 im Jahr 2021 zu vermelden. Eine weitere gute Nachricht bestehe zudem darin, dass der Polizeiposten Meckesheim mit fünf Beamten wieder voll besetzt sei.

Eine schlechte Nachricht sei hingegen, dass die Zahl der Sexualdelikte auf fünf (+2) gestiegen sei. Und auch die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gingen dem Ersten Hauptkommissar zufolge in die Höhe: 48 ans Tageslicht gebrachte Delikte bedeuteten ein Plus von fünf Fällen. Die größte Zunahme von 50 auf 58 habe es bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten gegeben.

Immerhin: Die Quoten stimmen, trotz gestiegener Fallzahlen. Im Bereich Sexualdelikte wurde restlos alles aufgeklärt und auch bei den Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz (81,3 Prozent) sowie bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten (81 Prozent) gingen den Ermittlern vier von fünf Tätern ins Netz.

Verkehrsunfälle nahmen zu

Bei den Diebstählen verhalte es sich tendenziell umgekehrt. Zwar sind hier laut Mackert die Fälle auf 35 (-7) zurückgegangen, doch trotz in diesem Bereich auf 48,7 Prozent gestiegener Aufklärungsquote "sehen wir hier relativ sparsam aus", wie der Revierleiter einräumte. Nichts Neues sei es, dass die meisten Einbrüche von auswärtigen Tätern verübt werden. Die Straftaten im öffentlichen Raum gingen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurück, dafür nahmen die Verkehrsunfälle zu. Von 128 (+11) Unfällen endeten 16 (+6) mit Verletzungen von einer oder mehreren Personen. Konkret gab es 2021 insgesamt 10 (+6) Schwerverletzte und 11 (+4) Leichtverletzte. Im Gegensatz zum Vorjahr war diesmal kein Todesopfer zu beklagen.

Mehrere besonders spektakuläre Fälle ereigneten sich 2021 in Meckesheim: Im März war ein Rettungshubschrauber bei einem schweren Arbeitsunfall im Einsatz, Anfang Juli gab es auf der Bundesstraße B45 einen Frontalzusammenstoß mit zwei Schwerverletzten, eine Woche vor Weihnachten verkeilte sich ein Auto derart in einer Hofeinfahrt, dass Einsatzkräfte ausrücken mussten. Viel Lob hatte Mackert zudem für zwei geistesgegenwärtig handelnde Männer parat, die Ende Juli einen alkoholisiert ins Gleisbett geratenen Mann vor einem einfahrenden Zug retteten.

Bürgermeister Maik Brandt – früher selbst Polizist – dankte seinem Ex-Kollegen Mackert für die "hervorragende Zusammenarbeit".